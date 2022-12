La locura de los alimentos: sube más el precio en 12 meses que en 9 años

Se avecina la Navidad más dura para los bolsillos de los salmantinos, al menos, desde que comenzó este siglo. Mientras que en el conjunto de España el descenso de precios de la electricidad, el gas y el combustible permitió el pasado noviembre que el Índice de Precios de Consumo (IPC) bajase ligeramente, en Salamanca ni siquiera fue así.

Y el pasado mes, el índice general volvió a subir en la provincia, principalmente por el encarecimiento de la cesta de la compra. Aumentó un punto porcentual desde octubre y un 7,3% respecto a un año antes. De este incremento del coste de la vida ya no se puede culpar a la energía, cuyo precio ha caído en picado desde el pasado agosto.

Los salmantinos pagaron por encender el interruptor de la luz, calentar su casa y llenar el depósito de su vehículos, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), un precio un 2,2% superior al de noviembre de 2021, lo que implica un descenso importante respecto a los picos de marzo, cuando era un 83,6% que un año antes, o a agosto, cuando la variación anual era del 58,6%.

El motivo de que el IPC no baje en Salamanca es que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas continúan disparados. Ciertamente en todas las provincias del país se detectó en noviembre un encarecerimiento de los precios de la cesta de la compra superior al 13%, pero Salamanca, como ya ocurría en octubre, se mantiene en el “top” de provincias en las que más se encareció la compra de los productos más básicos. Llenar la cesta de la compra con los mismos productos que en noviembre del pasado año, cuesta ahora un 17,2% más. Aunque el incremento interanual fue menor que en octubre, eso no significa que los precios bajasen en noviembre respecto al mes anterior. De hecho, fue al contrario. Aumentaron un 0,7%.

Solo en Zamora, Badajoz, Granada, Cuenca, Guadalajara, Melilla y Málaga el encarecimiento a lo largo de los últimos doce meses de productos como la leche, los huevos, la carne, el pan, la fruta y el pescado ha sido superior que en Salamanca. Para hacerse una idea de lo que implica el encarecimiento de la cesta de la compra en el último año, en doce meses se ha concentrado el mismo incremento de precios, en términos relativos, que en los nueve años anteriores, según el histórico de datos del INE. Es decir, el impacto que los salmantinos han sufrido en su bolsillo por el encaremiento de los precios desde noviembre de 2021 es similar al aumento que se produjo de una forma progresiva, pero mucho más lenta, desde finales de 2012 hasta el pasado año.

Frente a ello, otros productos, no tan esenciales, han bajado de precio en el último año en esta provincia. Es el caso de los equipos (-7,7%) y servicios de telefonía (-71,5%). También del transporte (-1,5%) por la rebaja de tarifas promovida por el Gobierno de España. E incluso la ropa y las prendas de vestir son ahora un 2,9% más baratas que en 2021.

En todo el siglo XXI nunca se había producido una escalada tan pronunciada en los precios de los productos más básicos para los hogares, que, una vez que empiezan a respirar por la contención en los precios de la energía, tienen ahora que reducir costes en alimentación para poder llenar su frigorífico, un problema que, conforme a la estadística del INE, es más evidente en esta provincia.