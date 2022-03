La huelga de transporte ya complica el suministro de verduras y pescado en Salamanca

El abastecimiento está garantizado de momento, pero la cantidad y variedad de productos frescos que llegan a Salamanca ha disminuido debido a la huelga convocada desde el pasado lunes por la Plataforma para la Defensa del Sector de Mercancías por Carretera, a pesar de que los profesionales buscan vías alternativas de transporte para garantizar el suministro. El acopio que realizaron los establecimientos y mayoristas antes de la convocatoria del paro aseguraron alimentos y artículos hasta este pasado miércoles, a pesar de que ya no llegaron camiones con mercancía procedentes de Almería, principal productora de hortalizas como calabacín, alcachofas y tomates, por lo que podrían escasear si la situación se alarga.

El mayorista Ángel Rivero aclara que si la hay escasez es de “cuatro artículos contados”, pero la situación puede darse la vuelta la próxima semana si el conflicto no se arregla, porque al bloqueo de envíos desde Almería se suma que se ha reducido el flujo de mercancías desde Murcia y La Rioja. El sector del pescado es otro de los principales afectados por el bloqueo a los vehículos. Ayer miércoles llegó un camión a Salamanca de los tres o cuatro diarios que surten de pescado y a partir de hoy no se esperan descargas en Mercasalamanca. Esta situación obliga a adoptar planes alternativos sobre todo a fruteros y pescaderos para garantizar el suministro a sus clientes, fletando furgonetas hacia Madrid y otras zonas con plataformas de distribución con la esperanza de esquivar a los piquetes.

En cuanto al pescado, los puertos no trabajaron en la jornada de este miércoles y este jueves se espera la apertura de la ruta de Irún y Ondarroa en el País Vasco, aunque seguirán los problemas con Galicia, origen de buena parte del producto que se vende en Salamanca. Las capturas de bajura son las más afectadas porque se venden en el día. Si no hay garantías de que lleguen al destino, los pescadores no salen a faenar, como ocurre ahora. Por eso ya empiezan a escasear sardinas y boquerones. El mayorista Benjamín Crespo asegura que ayer salvó el bloqueo del transporte yendo a recoger con sus medios los pedidos que se quedaron en las plataformas de Benavente y Madrid. “Hay más problemas en las plataformas logísticas que en el puerto, aunque sí hay mercancía que llega desde norte de Europa como bacalao, rape y salmón”, subraya. Francisco Iglesias también ha decidido asegurarse el pescado yendo a Madrid a por mercancía, algo que repetirá otra vez hoy para evitar el desabastecimiento. “No entra nada del puerto, así que tenemos que vender lo que llegó ayer y hoy. El que tenga pescado es porque lo trae por sus medios”, relata el profesional. Si el conflicto no se arregla, la situación se complica de cara al Día del Padre.