“Con mis amigos hablo mucho de Filosofía, no me ven como la rarita del grupo, al contrario, me dan mucha bola”

–¿Qué le aporta la Filosofía para que le guste tanto?

–Me gusta porque me saca de mi zona de confort, me reta a preguntar siempre más allá y a mantenerme crítica en un mundo tan absurdo.

–Está a punto de acabar el Bachillerato y de hacer la EBAU, ¿tiene claro ya qué va a estudiar?

–Sí, quiero estudiar la carrera de Filosofía y si es posible dedicarme a ello.

–¿Se presentará a Filosofía en la EBAU?

–No porque como no necesito una nota de corte alta, no me hace falta presentarme a específica. Me hubiera ido mejor poder elegir entre Filosofía e Historia, como se hacía antes, eso me habría beneficiado porque no se me da muy bien memorizar. Creo que la Filosofía si la estudias memorizando no te enteras, yo la estudio leyendo e intentando entender lo que dice cada autor.

–Dicen que es una carrera con pocas salidas, ¿qué le parece? ¿A qué le gustaría dedicarse?

–Me gustaría dedicarme a la investigación y ser profesora de universidad, aunque sé que es un camino bastante difícil. Si se me complica mucho la cosa, pues lo intentaré como profesora de instituto, porque también me gustaría ser escritora, pero es un camino bastante difícil. Sin duda, lo que más me gustaría es investigar.

–Lo tiene muy claro ¿sabe incluso qué le gustaría investigar?

–De momento sé poco del tema, pero me interesa bastante la Filosofía de la Ciencia. Sería un chollo si pudiera quedarme investigando en Salamanca.