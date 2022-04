La figura diplomática con el corazón partido al servicio de sus dos naciones

Después de que los vecinos Francia y Portugal cerraran sus sedes, Perú y Uruguay son los últimos bastiones en Salamanca de esta ‘diplomacia de cercanía’

Los cónsules honorarios no han de ostentar una titulación diplomática ni cobran por desempeñar el puesto

La tramitación de documentación para la población peruana, como pasaportes, DNI, actas de nacimiento, matrimonio, defunción y registro civil, entre otras, ocupa buena parte del trabajo del cónsul honorario de Perú en Salamanca, José Carlos Palomino. “Ejercemos como notarios, fedatarios publicos”, apunta. También gestionan asistencia sanitaria, asisten a los detenidos y sus familiares y apoyos en sus necesidades a sus nacionales en Castilla y León. Para atender a los más de 8.000 peruanos que viven en Castilla y León [en Salamanca, unos 1.200], Palomino visita cada semana la subsede del consulado en Valladolid y una vez al mes cada una de las demás capitales de la comunidad. “Hablo con los alcaldes, promociono el consulado... Y es que muchos que lo desconocen se van cuando necesitan algo a la embajada a Madrid”.

José Carlos Palomino llegó a Salamanca hace 43 años para estudiar Medicina. En la Universidad se doctoró y ha ejercido desde entonces en la capital charra, Béjar y Zamora, a donde se desplaza puntualmente desde hace 16 años desde su residencia en Salamanca para atender las guardias como médico de Emergencias en el 112.

“A mi me ofrecieron el Consulado como agradecimiento a Salamanca”, cuenta Palomino. Con experiencia y contactos políticos en España [a su llegada, en CDS y más recientemente en Ciudadanos], fue contactado por Perú tras la caída de Fujimori para mediar con la Universidad de Salamanca en la obtención de documentación requerida para solicitar la extradición del polémico mandatario, refugiado en Japón. “El nuevo presidente, Alejandro Toledo, quería abrir un consulado en la región. Yo me ofrecí con la condición de que la sede fuera Salamanca. Esta ciudad me había enganchado el corazón”. Era 2004.

Palomino se estrenó a lo grande. Salamanca acogía en octubre de 2005 la Cumbre Iberoamericana cuando aún no había nombrado nuevo embajador en España. “En 24 horas me convertí en jefe de la misión diplomática”, recuerda con una sonrisa. La situación dio para unas cuántas anécdotas. “Yo me decía: ‘Seré muy educadito, pero ¿cómo saludo al Rey?’ Me dijeron: ‘tú trata a todos de Excelencia”. Y hubo momentos muy especiales. “Mi coche tuvo que ser habilitado como coche oficial. Vinieron los de seguridad del Estado a ponerme la banderita. Recuerdo pasear por Salamanca escoltado por dos motoristas, aparcar donde quería... y sobre todo, la cara de orgullo de mi padre. Eso me hizo feliz”.