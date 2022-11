La estafa a la sanidad pública: una de cada tres facturas a terceros nunca se consiguen cobrar

En torno al 30% de las facturas que se emiten por cargos a terceros no se consiguen cobrar nunca y le dejan a la sanidad pública un ‘pufo’ de varios millones de euros.

Solo en los últimos dos años (2020 y 2021), este porcentaje de impagos habrían supuesto unas perdidas para el Hospital de Salamanca de entre 2,5 y 3 millones de euros. Si la previsión de 2022 se cumple, habrá otros 1,5 millones que volarán.

¿Quiénes son los que reciben una atención sanitaria y después se desentienden del pago? Según los últimos datos aportados por la Consejería de Sanidad, de los ocho grupos o situaciones a los que se les pueden facturar cargos a terceros, los peores pagadores son los extranjeros y usuarios sin seguro, junto con Instituciones Penitenciarias. Es decir, la atención a los presos de Topas.

La propia legislación española facilita que se produzcan estos impagos que no serían tan sencillos -o prácticamente imposibles- en hospitales de Estados Unidos.

Si un extranjero acude al Hospital de Salamanca y no presenta ningún tipo de seguro médico se le trata como a un paciente privado, pero se le trata. Posteriormente se le envía una factura con el importe del servicio que ha recibido y el número de cuenta en el que debe ingresarlo, pero el problema es que muchos de esos pacientes extranjeros facilitan una dirección falsa. Cuando están siendo atendidos afirman no llevar documentación encima, por lo que no es fácil determinar si los datos que han aportado son auténticos. Los sanitarios se limitan a hacer su trabajo y cuando los administrativos no sanitarios tratan de cobrar esa deuda se encuentran con que resulta imposible localizarles.

Desde hace muchos años se viene debatiendo la posibilidad de instalar datáfonos en los centros sanitarios públicos, pero nunca se ha llevado a efecto. Se trata de una competencia de la Consejería de Economía y Hacienda y hace un lustro que se empezó a pilotar un sistema para poder pagar con tarjeta en centros sanitarios de Sacyl. En la actualidad no se emplea nada similar en el Hospital de Salamanca.