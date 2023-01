La dura vida de Cristina: “Vivir en la calle es peor que estar en la cárcel”

A partir de ese momento, su vida dio un vuelco. Cristina se sacó la licencia para conducir y comenzó a trabajar como interna en una casa. “Era una persona nueva, se notaba hasta en la forma de hablar. Gané 20 kilos y me arreglé la boca”, cuenta emocionada.

Además, a día de hoy, Cristina tiene una niña de dos años y asegura que es lo mejor que le ha pasado en la vida, y que todo lo que tiene es para ella. “Antes de ella ya había sido madre, pero no me sentía como tal, no sabía lo que era llevar a los niños al colegio, prepararles el desayuno o cuidarles si estaban enfermos”, explicaba. Cristina está orgullosa de la persona en la que se ha convertido, y además, afirma que “sin mi pasado no sería lo que soy ni disfrutaría cada momento con los míos. Cada día para mí es un regalo de la vida”.

También agradece el apoyo, sobre todo, de sus abuelos paternos, que siempre la respaldaron. “Hubo una vez que quise acabar con todo, me encerré en un hostal y me metí grandes cantidades de cocaína y heroína. Llamé a mi abuela para despedirme. Pero no me ocurrió nada, supongo que siempre tuve el “angelito” de mi abuelo al lado para darme otra oportunidad”.