La descomunal pérdida de empleo en Salamanca

La Encuesta de Población Activa (EPA) sigue alterada por el efecto de la pandemia pero empieza a arrojar datos muy preocupantes del mercado laboral salmantino. El principal, el del número de ocupados, revela que en el tercer trimestre del año hubo 4.000 empleos menos que en el mismo periodo del año pasado. Aunque es verdad que hubo más trabajo que en el segundo trimestre al levantarse el estado de alarma, la actividad económica durante el verano fue insuficiente para alcanzar las cotas de empleo de años anteriores.

Los datos recabados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman que en el tercer trimestre hubo 126.200 personas trabajando en la provincia, lo que representa un descenso de 4.100 en comparación con hace un año. Respecto a los meses de abril a junio, entre julio y septiembre se incorporaron 2.000 trabajadores, una cifra pequeña si tenemos en cuenta que la campaña de verano empezó más tarde de lo habitual por el confinamiento, con muchas limitaciones y con una importante reducción de turistas.

El empleo perdido en comparación con hace un año no se refleja solo en un incremento del paro. También lo hace en un aumento de los salmantinos que se encuentran inactivos, los que no buscan un trabajo. Hay 136.700 según la EPA, cuando en el tercer trimestre de 2019 eran 132.400. Se trata de un efecto lógico, ya que las limitaciones sanitarias y las dificultades para encontrar empleo en la situación actual provocan que haya salmantinos que por ahora no contemplen la búsqueda activa de un empleo.

El INE también ofrece una cifra de parados en Salamanca, 18.100, pero que está muy alejada de lo que el Servicio Público de Empleo Estatal certifica, que alcanza los 24.578 a 30 de septiembre. El método de recogida de datos es diferente entre uno y otro, al tratarse la EPA de una encuesta a una muestra de ciudadanos, y que toma como referencia un trimestre y no un mes en concreto. Diferencias a las que se ha sumado este año la influencia de la pandemia, que distorsiona este tipo de estadísticas, más cuando miles de personas continúan aún en ERTE y, aunque no trabajan, tienen la consideración de ocupados, señala el INE.

Lo que sí refleja la EPA es el aumento de los hogares en los que todos sus miembros en activo se encuentran desempleados. En el tercer trimestre ha ascendido a los 8.700, lo que implica una subida de 800 familias en comparación con el segundo trimestre y 3.000 más en comparación con hace un año. Se trata de hogares en una situación crítica, muchos de ellos dependientes de ayudas sociales.