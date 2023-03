La crítica situación de un joven emprendedor: “He optado por regresar a casa de mis padres”

Aunque su situación no es muy diferente a la de muchos jóvenes de Salamanca, Eduardo prefiere no dar su apellido ni que se le identifique. No tiene ningún motivo para avergonzarse, pero prefiere que se conozcan las serias dificultades que tiene para llevar a final de mes. No está desempleado. De hecho, es autónomo y tiene un negocio de tatuajes. Y, aunque solo por un año ya no entra en la franja de edad de 16 a 29 años en la que el Observatorio de la Emancipación incluye a los jóvenes, tiene los mismos problemas que la mayoría de ella. “El próximo mes me vuelvo a la casa de mis padres”, asegura insistiendo en que el sueldo no le permite llegar a final de mes.