La Junta de Castilla y León está reaccionando en una de las estrategias más determinantes para contener el coronavirus como es la realización masiva de test diagnósticos.

Hasta la última semana no se apreciaba que la fuerza con la que habían aumentado los contagios se viera acompañada de un aumento proporcional en la cantidad de test que se realizan.

En la semana previa a la Navidad se diagnosticaban en Salamanca una media de 36 contagios diarios, mientras que durante la pasada semana se promediaron 293 positivos al día. Significa que en apenas un mes los contagios han crecido un 713%. En cambio, el volumen de test realizados, aunque también ha crecido en el mismo periodo, sólo lo ha hecho un 82%: de 654 test al día (durante la semana del 14 al 20 de diciembre) a 1.452 diarios (en la semana del 11 al 17 de enero).

La situación ha cambiado de forma llamativa -para bien- a lo largo de esta semana. Los cribados masivos a los estudiantes universitarios y las PCR a los contactos estrechos de positivos hacen que en un día como este miércoles se hayan notificado 3.648 pruebas realizadas (récord desde que comenzó la pandemia), aunque según apuntan fuentes sanitarias en la cifra de PCR informadas este miércoles figuran muchas de los que no se incluyeron el día anterior.

En cualquier caso, y es un punto de posible mejora, la capacidad diagnóstica de Salamanca no está exprimida al máximo, dado que entre el servicio de Microbiología y la ayuda de la Universidad de Salamanca se podrían llegar a analizar 2.500 PCR diarias -sin contar con los antígenos-, siempre y cuando haya total disponibilidad de reactivos.

Entre las medidas que anunció el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado 7 de enero destacaba también la realización de cribados masivos en aquellas localidades donde la incidencia esté muy alta y la trazabilidad sea baja. Se ha cumplido en pueblos como Cespedosa, Matilla y La Tala, y en los próximos días se realizarán en Sancti Spiritus.

En cambio, sorprende que la Consejería de Sanidad no haya movido ficha en dos de los municipios más ‘peligrosos’ de toda Castilla y León: Guijuelo y Ciudad Rodrigo. El virus está totalmente descontrolado -como no se había visto hasta ahora- y no hay noticias de se vayan a tomar medidas.

El presidente de la Junta anunció ese 7 de enero un convenio con la CEOE para la realización de cribados en grandes empresas y según las últimas informaciones este programa se pondrá en marcha el próximo 27 de enero.

Potenciar la labor de rastreo es otra de las estrategias anunciadas por la Junta de cara a afrontar la tercera ola. Este diario consultó ayer si se ha producido algún incremento en el número de rastreadores para trazar la avalancha de casos que se diagnostican. A la espera de una respuesta oficial, la dotación actual de rastreadores en Castilla y León es la misma que había desde el 6 de noviembre: 1.243 rastreadores, contando con los 480 que ofrece el Ejército.