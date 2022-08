La burocracia ‘tortura’ a 2.859 salmantinos para lograr el Bono Cultural para jóvenes

La burocracia ha convertido en una tortura conseguir el Bono Cultural para jóvenes que puso en marcha el Ministerio de Cultura que dirige Miquel Iceta. Gracias a esta medida, todos los salmantinos que cumplan la mayoría de edad este año obtendrán 400 euros para libros, suscripciones digitales o festivales, entre otros. En esta situación estarían 2.859 salmantinos nacidos en el año 2004 que estarían en disposición de pedir esta ‘paga’.

A pesar de que se puede solicitar desde el 25 de julio, la caótica gestión ha provocado que la mayoría de solicitudes no se hayan cursado por “problemas técnicos”, según reconocía el Gobierno. En la web de acceso al Bono Cultural se precisa que solo es posible realizar el proceso por vía telemática, una situación que se ha tornado en caótica debido a una triple circunstancia: los adolescentes se enfrentan por primera vez a la gestión con la administración para obtener la clave PIN o el certificado electrónico, el aluvión de peticiones ha provocado que la página web se caiga con frecuencia; y el hecho de que se haya convocado en verano ha dificultado las peticiones.

Para los colectivos que trabajan con jóvenes se ve “inconcebible” que no se haya tenido en cuenta la “brecha digital” a la hora de acceder a estos servicios. “No se puede entrar ni con móvil, ni con tablet para solicitarlo. Es necesario el ordenador, algo que precisamente los jóvenes que más necesitan esta cantidad para invertir en cultura no lo tienen”, explica Perla María Crisóloga, técnica de intervención psicopedagógica de la organización YMCA. Los jóvenes están acostumbrados a utilizar el teléfono móvil pero muchos no están familiarizados con los programas y requerimientos que se precisan en un ordenador personal para este proceso y otros similares como son los trámites con Hacienda o la Seguridad Social.

“Para sacar el bono cultural joven primero hay que hacer un máster y un doctorado”, expresan algunos de los jóvenes a través de las redes sociales. ¿Dónde reside la principal complicación? El procedimiento más sencillo para darse de alta en la página web del Bono Cultural Joven es mediante el certificado digital, que no se concede a menores de edad. Por ejemplo, las personas nacidas en diciembre de 2004 tienen derecho al bono cultural y deben solicitarlo antes del 25 de octubre que finaliza el plazo. ¿Qué ocurre con ellos? El proceso se complica aún más de la cuenta: que un tutor legal que sí tenga el certificado digital tramite su solicitud, o que se identifiquen a través de la cl@ve PIN o la cl@ve permanente. Aquí no termina el calvario. Cuando el trámite parece cercano a finalizar llega el proceso de la ‘autofirma’, una aplicación de escritorio del Ministerio de Hacienda y Función Pública que permite realizar la firma electrónica y que para obtenerse requiere el certificado digital. Y así el bucle infinito. Si entre medias se cruza además el mensaje ‘Vaya, algo salió mal’ conseguir los 400 euros se puede convertir en una misión imposible

“Los jóvenes se están encontrando muchas trabas en un servicio que debía ser positivo y que de momento solo está dando problemas. Cuando ven que no pueden conseguirlo, en muchas ocasiones desisten y pueden quedarse sin el bono”, incide Crisóloga. Otro de los problemas es que el bono joven está dirigido también a las personas refugiadas que viven en Salamanca y que no tienen los conocimientos ni a nivel técnico ni del aprendizaje del español para realizar la tarea.