La Junta acusa al Gobierno de «presión fiscal asfixiante» sobre pymes y autónomos

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, ha defendido en el Foro GACETA de la Economía el papel de Salamanca como «motor de emprendimiento» dentro de la Comunidad, pero advirtió de que la presión fiscal y la falta de apoyo del Gobierno central suponen un freno para el crecimiento de pymes y autónomos.

El Foro GACETA de la Economía ha tenido como tema de debate «Emprender en Salamanca: retos, apoyos y alianzas». Han intervenido la consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León; el vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad, Federico Bueno de Mata; la directora de Negocios, Pymes y Agro de Unicaja; y el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz San Miguel. El evento está patrocinado por la Junta de Castilla y León, el Parque Científico de la Universidad, la Universidad de Salamanca, la Cámara de Comercio, Unicaja y la Fundación General de la Universidad.

En su intervención, García ha subrayado que la provincia cuenta con «un gran potencial en sectores estratégicos», desde la agroindustria y la agroalimentación hasta la innovación universitaria y la logística, gracias a su «enclave estratégico de comunicaciones». En este sentido, ha recordado que la Junta impulsa un plan agroalimentario dotado con más de 300 millones de euros hasta 2028, así como la plataforma intermodal en construcción, las ayudas a la financiación y la apuesta por poner a disposición suelo industrial asequible —«900.000 metros cuadrados en marcha»—.

«Somos conscientes de las dificultades que tienen los autónomos para mantenerse o para emprender», ha indicado, recordando que en 2025 se aumentará. Como ejemplo, citó el programa RelevaCyl, destinado al relevo generacional de autónomos, que contempla ayudas de hasta 15.000 euros, así como líneas específicas para jóvenes y medidas dirigidas a la zona de La Raya.

No obstante, la consejera también ha remarcado que las empresas se encuentran con «un ataque sin precedentes desde el punto de vista fiscal». Según explicó, entre el 45 y el 60% de la facturación de pymes y autónomos se destina a impuestos y costes laborales, lo que «complica el emprendimiento».

A su juicio, la falta de estímulos a la inversión se agrava por «una situación de inestabilidad política nacional» y por el «abandono» de infraestructuras clave en Salamanca, como el eje ferroviario de la Ruta de la Plata, el desarrollo del Corredor Atlántico o la conexión con Madrid.

«Hay que contraponer dos modelos: el de la estabilidad, la seguridad jurídica y el apoyo económico a las empresas y emprendedores frente al de un Gobierno que demoniza y estigmatiza al tejido empresarial», ha afirmado García. En este punto, ha criticado la actitud del Ejecutivo central y, en particular, de la vicepresidenta del Gobierno, a quien acusó de llevar a cabo «un ataque constante» contra las empresas. Frente a ello, aseguró que la Junta seguirá apostando por incentivos, diálogo y la creación de un «clima de emprendimiento positivo» en el que colaboren instituciones, asociaciones y la Universidad de Salamanca.

Ampliar Federico Bueno: «El emprendimiento debe ser parte de nuestro ADN» El vicerrector de Transferencia, Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Salamanca, destacó la importancia de estrechar los lazos entre Universidad y empresa como elemento clave para el crecimiento de la ciudad y la provincia. «La conexión Universidad-empresa es algo de lo que no debemos huir. No se debe estigmatizar. La Universidad debe estar abierta», señaló, subrayando que el emprendimiento debe formar parte del ADN de la institución académica. Entre los proyectos en marcha, mencionó el nuevo Centro de Transferencia e Innovación al Empleo, el portal de innovación creado a finales del curso pasado para despertar vocaciones científicas y la ampliación del ecosistema universitario con la Fundación General y el Parque Científico. El vicerrectorado también ha reformulado las cátedras de empresa y de conocimiento, impulsando la creación de startups, además de iniciativas como el pasaporte de empleo y las microcredenciales, «un referente nacional». El compromiso con el medio rural ocupa un lugar destacado, con la firma de un convenio con la Diputación de Ávila para proyectos de formación en medicina rural que se extenderán a otras provincias, y con la reciente apertura de un centro tecnológico en Béjar, que ya alberga ocho empresas. La apuesta por la innovación se refleja también en cifras: el pasado año la Universidad asesoró a 95 empresas, de las que 81 estaban en proceso de creación, lo que dio lugar a 16 nuevas iniciativas. «Nuestro reto es que el conocimiento se convierta en oportunidades», remarcó el vicerrector, quien puso como ejemplo el programa Mentori de Alumni y la red de Empresas Amigas, además de eventos como Salamanca Tech o Startup Olé. «Todos a una tenemos que luchar por el emprendimiento. Tendrán a la Universidad de Salamanca con las manos abiertas», incidió.

Ampliar Lucía Rivas: «La financiación es un pilar clave para emprender» La directora de Negocios, Pymes y Agro de Unicaja, Lucía Rivas, defendió el papel del sector financiero en la consolidación del emprendimiento. «La financiación es un pilar fundamental y está en nuestra naturaleza», aseguró, subrayando que la entidad cuenta con una red de más de 1.500 oficinas, centros de empresas y gestores especializados que permiten un acompañamiento cercano y adaptado a cada cliente. Rivas destacó las alianzas como una de las señas de identidad de Unicaja y explicó que el compromiso con la innovación se articula en los laboratorios de emprendimiento de la entidad. Desde ellos, señaló, se detectan necesidades, se valoran oportunidades y se escalan soluciones que pueden implantarse directamente en la propia entidad o convertirse en contratos con proveedores. La responsable puso en valor la colaboración con las universidades dentro del programa Edufinet, en el que Unicaja lleva dos décadas participando con 17 centros académicos, entre ellos Salamanca y Málaga, para promover la educación financiera entre jóvenes, estudiantes y mayores. Otro de los hitos recientes es la creación del Fondo de Inversión Séneca, un vehículo privado gestionado por la entidad que permite realizar inversiones en préstamos privados bajo condiciones flexibles. «Es una manera de combinar nuestros servicios bancarios tradicionales con soluciones innovadoras para las pymes». También destacó la agilidad de Unicaja en momentos de necesidad, como el apoyo a los damnificados por las catástrofes del pasado verano con préstamos al 0% de interés. Además, subrayó la apuesta por los jóvenes emprendedores.«El mensaje es claro: tener ganas, formación y el apoyo necesario. El sector financiero quiere y puede acompañar al emprendimiento», concluyó.

Ampliar Alberto Díaz San Miguel: «La tecnología hará de Salamanca un referente» El nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Alberto Díaz San Miguel, presentó las líneas estratégicas de la institución, que seguirá siendo, dijo, «el lugar natural al que acudir cuando alguien tiene una idea de negocio». En su intervención recordó la labor de su predecesor, Benjamín Crespo, y fijó un objetivo común: «Que Salamanca sea un lugar donde emprender sea viable». La Cámara acompaña a los emprendedores desde el inicio de su idea hasta la consolidación de su empresa, y en los últimos años más de 300 personas han salido con un plan estratégico para poner en marcha su negocio. Díaz San Miguel recalcó la diversidad de los sectores en los que trabajan los nuevos empresarios, que van desde el comercio, la hostelería o la sanidad hasta ámbitos emergentes como el marketing, la tecnología o la información. El elemento común, aseguró, es el creciente peso del componente tecnológico, que debe situar a Salamanca «como referente nacional en innovación». Entre los proyectos más relevantes destacó la incubadora tecnológica, que cuenta con el respaldo de la Universidad y de las administraciones, y que a su juicio marca el camino para consolidar a la provincia como un polo innovador. La institución mantiene además tres viveros de empresas en El Montalvo, Ciudad Rodrigo y Peñaranda, todos ellos actualmente ocupados. La internacionalización es otro de los pilares de la Cámara. Solo en 2024 se emitieron 600 certificados de origen y se resolvieron 300 consultas de comercio exterior, con mercados de destino como China, Taiwán o Estados Unidos. En 2025, las cifras se mantuvieron con más de 450 certificados y 250 consultas. «La Cámara es un aliado para empresarios y emprendedores. Cualquiera que tenga una idea encontrará respaldo, posibilidades y un entorno seguro», concluyó Díaz San Miguel.

