«La carga fiscal del Gobierno de España complica el emprendimiento» La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, valoró los «estímulos» de la Junta a los autónomos en el Foro GACETA del Emprendimiento

Martes, 23 de septiembre 2025

En un contexto de transformación social, económica y tecnológica como el actual, Castilla y León afronta el reto de consolidar un ecosistema emprendedor que ofrezca oportunidades reales a quienes desean crear o desarrollar sus propios proyectos empresariales. Así Leticia García Sánchez, consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta ha acudido al Foro GACETA del Emprendimiento celebrado este martes en el Casino de Salamanca.

Leticia García quiso destacar los «estímulos» de la Junta a los autónomos, frente a la «carga fiscal del Gobierno de España» que «complica el emprendimiento». Y es que, según ha explicado, mientras la Administración autonómica trabaja «por dar estabilidad, seguridad jurídica y apoyo económico a las empresas, a los emprendedores», desde Madrid, en su opinión, se hace «justamente lo contrario».

«Con la propia vicepresidenta del Gobierno en ese ataque constante al tejido empresarial, demonizando, estigmatizando a las empresas. Y esto también es un factor que influye negativamente a la hora de que una persona que quiere emprender un proyecto vital está recibiendo estímulos negativos en el emprendimiento», añadió.

Una actitud que, para García, supone un «freno a la expansión y al crecimiento de autónomos, pymes», por lo que ha abogado por «trabajar todos juntos».

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, ha recordado la «carga fiscal» que soportan los autónomos, al lamentar que «entre el 45 y el 60 por ciento» de la facturación de los autónomos y de las pymes vaya dirigida «a impuestos y costes laborales».

«Desde el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco estamos justamente en lo contrario, ofrecer incentivos, ofrecer estímulos positivos, estabilidad, diálogo, escuchando a todas las partes del diálogo social y más allá del diálogo social, a todas las asociaciones, a las universidades para conseguir precisamente esa estabilidad y un clima de emprendimiento positivo», ha añadido.

Por otro lado, García ha insistido en que el emprendimiento es relevante para el crecimiento económico. Y la propia Salamanca, ha dicho, «tiene un gran potencial en muchos sectores estratégicos como el sector agroindustrial y agroalimentario».