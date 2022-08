Julio César, visto por un historiador y novelista salmantino: “Tenía un vicio con las mujeres”

Veni, vidi, vici (vine, vi y vencí) la mitológica historia de Cayo Julio César (100 a.C.-44 a.C) superó todas las peripecias del olvido y guarda en su nombre una infinidad de curiosidades de una época repleta de luchas políticas, invasiones, conquistas y traiciones. La última novela del doctor en historia medieval y salmantino José Luis Sánchez, ‘Los enemigos de César’, abarca un siglo histórico que refleja un guión repleto de similitudes con la actualidad y encuadradas por la lucha por la hegemonía mundial. Quién no aprende de su historia está condenado a repetirla, dice el refrán. Por ese motivo, cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia (o no...).

– ¿Qué lugar ocupa César en la historia?

– Es uno de los personajes más importantes militarmente y políticamente. Lo puedes comparar con Alejandro Magno y Napoleón. Son los tres personajes fundamentales de la historia, pero ¡ César no fue derrotado nunca!

– ¿Se lo puede considerar un populista?

–No. Se lo puede considerar un hombre de izquierdas, interesado en que se aumentase el número de derechos a las clases populares. ‘Los enemigos de César’ cuenta cómo fue el enfrentamiento entre César y Pompeyo (mayor representante del Senado). A Pompeyo le apoyan los aristócratas del Senado que no quieren que cambie el statu quo y que quiere más poder; mientras que el pueblo apoya a César, orgulloso de sus conquistas porque él quiere que las asambleas populares tengan más poder quitándoles al Senado.

– Maquiavelo escribió que si César hubiese sobrevivido y conquistado el principiado de Roma habría destruido el imperio por no moderar los gastos, ¿estás de acuerdo?

– Sí, y bastante que se pudo mantener unos cuántos siglos... la situación en un momento se hizo insostenible. Ya no se puede mantener una sociedad esclavista. El Imperio llegó a su máxima extensión, pero en un momento comenzó a retroceder. César quería mantener la esencia de la República unos años más. Quizás el Imperio no hubiese llegado a la extensión que tuvo.

– ¿Qué efectos tiene una guerra en la economía de la época? ¿Cómo afecta el mercado esclavo?

–Durante la mitad del siglo I A.C., Roma se está expandiendo. Está luchando por conquistar la Galia y trajo cientos de esclavos a Roma. El mercado esclavo está en alta; había muchos, cientos de miles...pero, ¿quién aprovecha este hecho? ¡¿La sociedad entera?! No; los que aprovechan son los que tienen grandes extensiones de terreno y que cultivan sus tierras a base de esclavos, comprados a precios miserias. Esto es por lo que luchan los populares, porque quieren que la gente pueda tener la ciudadanía romana, algo inadmisible para la clase alta que lo único que quiere es mantener el sistema e incluso aumentar su poder.

– ¿Qué inspiraba el liderazgo de Julio César en sus soldados?

–Sabemos de sus conquistas, su capacidad de someter a los enemigos y sus ideas liberales. No era un aristócrata como los demás. No era una persona pomposa como Pompeyo. Los romanos necesitaban admirar a alguien. Un hombre que es capaz de conquistar la temida Galia, con menos tropas es digno de admirar. Eso sí, había un dicho en Roma que decía: ‘cuidado los senadores, cuidar de vuestras mujeres’. Tenía un vicio con las mujeres. De hecho, tuvo sus relaciones con Cleopatra...

– ¿Hay un Julio César en la actualidad?

–Veo a un loco ruso, pero no veo absolutamente ningún líder en las sociedades democráticas. Me parece que carecemos de personajes importantes. Si la transición española se tiene que hacer en este momento de la historia, no hubiésemos tenido transición ninguna. Y menos con los políticos que tenemos.