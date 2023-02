José Ramón Chaves (magistrado): “Las precipitaciones son malas consejeras, la LOSU traerá más problemas que soluciones”

—Los litigios de personal han aumentado, no solo en la Universidad de Salamanca sino en todas las administraciones públicas. En particular, la litigiosidad del profesorado se explica por la escasez de plazas, los limitados fondos investigadores y la comprensible lucha por la estabilidad del personal temporal.

“Los jueces no son responsables de las leyes que aplican, por mucho esfuerzo que hacen para reorientar las malas leyes, jamás pueden saltárselas”

El rector de Salamanca considera que roza la inconstitucionalidad en el artículo relativo a la aprobación de las plazas, ¿qué opina?

—El Tribunal Constitucional dejó claro en 1987 que la aprobación de qué plazas y en qué áreas necesitaba la universidad, pertenecía a su autonomía, a la decisión de la propia comunidad académica. Por eso, es claro que si existe en la LOSU un artículo que atribuye su aprobación a la Comunidad Autónoma, estamos ante la crónica de una inconstitucionalidad anunciada. En toda la vida democrática jamás osaron las comunidades autónomas usurpar ese núcleo de competencias universitarias. Por eso, el rector de Salamanca, catedrático de Derecho Administrativo, ha alertado con autoridad de tamaño despropósito.

Ha denunciado en su blog que hay falta de calma y claridad en la justicia, ¿diría que se legisla rápido y sin pensar en las consecuencias o solo pensando en dar gusto a los socios?

— Por desgracia, hay muchas leyes y cambian pronto. Eso no beneficia a la seguridad jurídica ni a la credibilidad del sistema. Quizá los parlamentarios no han seguido el consejo de don Quijote a Sancho para buen gobierno de su ínsula, diciéndole que hiciese pocas leyes y que las pocas que hiciese fuesen buenas y que se cumpliesen.

En la actualidad política todos los días se habla de la “ley del sí es sí”. ¿Es un cúmulo de despropósitos?

—Demuestra que a los políticos no les importa la técnica legislativa, olvidando que los pequeños errores del legislador son fuente de litigios y aberraciones jurídicas. Me gustaría insistir en que los jueces no son responsables de las leyes que aplican, pues por mucho esfuerzo interpretativo y de equidad que hacen para reorientar las malas leyes, jamás pueden saltárselas.

¿Podría pasar como con la Ley del Aborto, que aún está dando tumbos en el Constitucional?

—Es lamentable que un Tribunal Constitucional, llamado a ser faro de justicia y ejemplo para los poderes públicos, aparque o impulse una sentencia en función del gusto del presidente de turno. No resolver con celeridad es resolver mal, y la Ley del Aborto merece una sentencia, en el sentido jurídico que proceda, pero que se dicte de una vez.