José Luis Mateos: «La elección de la Fiscal General es acertada. No puedo estar más contento»

«Tengo una muy buena opinión de ella porque ha participado en muchas actividades en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca. Es una persona de Salamanca, una jurista formada en la ciudad de Salamanca que lleva perteneciendo a la carrera fiscal desde el año 1989, y desde el punto», ha asegurado este martes el portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Salamanca, José Luis Mateos, tras conocer que el Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato como nueva Fiscal General del Estado.

«Creo que es una persona absolutamente intachable, con una trayectoria profesional impecable, y que ha demostrado su compromiso también con Salamanca recientemente, porque si no recuerdo mal, fue reconocida como una de las mujeres por el 8 de marzo, por el propio Ayuntamiento de Salamanca, junto a otras dos mujeres», ha comentado el concejal del PSOE. «Todo eso habla muy bien de su trayectoria profesional, y sobre todo creo que es un motivo de orgullo para una ciudad como Salamanca. Aunque es de la zona de La Armuña, sus vínculos con la ciudad son notables», añade.

Por otra parte, Mateos ha destacado que es «una persona que en su carrera profesional ha luchado contra la violencia de género, y ha sido de las que más ha contribuido precisamente a combatir esa lacra que todavía sufrimos en nuestra sociedad».

«Creo la que valoración política no corresponde. El nombramiento es acertado y cumple con todos los requisitos y el procedimiento establecido en la Constitución. Yo, desde luego, no puedo estar más contento, desde un punto de vista jurídico», ha incidido.