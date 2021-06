José Antonio Vega (presidente de la Audiencia Provincial): “La Audiencia lleva siendo provisional 17 años y no se ha solucionado la accesibilidad”

–En algunas ocasiones así ha sucedido, no sé lo que harán ahora. Lo que sí es verdad es que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la opinión de los profesionales como por ejemplo en las salas de vistas. Estuve en una reunión hace mucho que fuimos un juez por provincia a reunirnos con arquitectos y el Ministerio de Justicia para adaptar los palacios judiciales a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. El arquitecto no sabía que serían necesarias al menos una para cada dos juzgados. Hay que tener en cuenta que este edificio se inauguró para la Audiencia y un juzgado. Y después se fue incrementando el número de órganos judiciales hasta haber Fiscalía, Audiencia, colegios de abogados, procuradores, y 10 o 12 juzgados allí metidos. Ahora estamos en otra etapa tras hacer el edificio nuevo, éste se necesita remodelar y acoger nuevos juzgados.

–¿Tienen la sensación de que no se les escucha desde el Ministerio cuando no se les arregla una fotocopiadora, un ascensor o una sala de vistas de menores cuando lo piden en la memoria?

–El edificio de la Audiencia lleva siendo provisional 17 años. A mí me da mucha rabia porque el ves el Palacio de Justicia de Valladolid cuando lo refraccionan y son edificios con unas posibilidades apasionantes. A nosotros nos está influyendo mucho el tema de la accesibilidad porque se están produciendo problemas continuamente. Podía haberse arreglado de manera parcial, mientras se hacía la obra grande. Pero no es así. Lo pedimos, y no haría falta pedirlo porque son las propias leyes las que lo exigen. Ahora están metiendo wifi en el edificio... que no había.

“Yo llevo en este edificio 14 años y la primera vez que vi albañiles fue hace 13... así que sí viene de largo. Nosotros pedimos y el Ministerio resuelve”

–¿Con la nueva sede de Vitigudino se solucionarán los problemas de seguridad?

–La seguridad de los juzgados de los pueblos ahora mismo es un problema muy grave. Lo de Santa María Real de Nieva fue muy grave y pudo haber sido peor. Son avisos. Llevo en este edificio 32 años y solo había un guardia civil en la puerta, ahora hay vigilantes de seguridad. La sociedad ha cambiado. A mí me dijeron que algún día se sentarían en la mesa y nos meterían el dedo en el ojo. Al poco tiempo me pasó que un hombre violento acusado por violencia de género pegó un manotazo. No teníamos nada ni nadie que nos pudiera auxiliar. Fíjese que en los países sudamericanos se ponen chalecos para celebrar los juicios. Ojalá que no tengamos que llegar nunca a eso, pero en un pueblo pequeño tienes que tener algún medio de seguridad. No se puede decir una vez que ha pasado: «Es que estaba mal». Al presidente de la Audiencia de Ávila le pegaron un tiro en su despacho. Tenemos que evitarlo y no podemos esperar a que ocurra algo. No quiero parecer exagerado, pero sí estamos sensibilizados.

–¿En el caso de los juzgados de los pueblos es más adecuado potenciar los recursos existentes o diversificarlos con toda la polémica que con ello conlleva?

–Son problemas de planta judicial y están relacionados con la modificación legislativa de los tribunales de 1ª instancia. Ahora mismo tenemos el problema de la España vacía, que no está vacía sino vaciada. Soy de un pueblo de Palencia y he visto y sufrido cómo se ha vaciado y como lo han dejado abandonado. Estoy a favor de que se hagan las cosas bien y se piense antes de tomar medidas, no vaya a ser que contribuyamos a vaciar más estas zonas. No hay que vaciarlos si no es necesario.