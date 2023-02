Joaquín Climent llega al Liceo: “Que el público pueda entender la complejidad del teatro absurdo y reír con él, es haber triunfado”

El Teatro Liceo acoge este sábado a las 21:00, la obra ‘El cuidador’, una obra escrita por Harold Pinter y dirigida por Antonio Simón. Joaquín Climent, Alex Barahona y Juan Díaz, serán los actores que encarnan a los tres personajes principales de la historia, que deberán cuidarse entre ellos, creando un ambiente cómico que roza lo absurdo. Joaquín Climent, un actor reconocido que toca el teatro, la televisión y el cine, ha participado en clásicas producciones como ‘Los lunes al sol’, ‘7 vidas’ o ‘El comisario’, entre muchas otras.

¿Cómo es su personaje Tejadas?

—Tejadas es un hombre excluido socialmente, y por ello busca continuamente la forma de defenderse ante la vida. Es como un “animalillo indefenso”. Es un indigente que se enfrenta a la realidad un poco temeroso, pero con humor. Durante toda la obra, no se sabe si las historias que cuenta son verdaderas o se las está inventando.

¿Se siente identificado con él?

—No, el personaje es totalmente ajeno a mí, pero me gusta poder “ponerme en su pellejo” e intentar comprenderlo, dentro de la medida de lo posible, claro. Yo no soy ni he sido nunca indigente, pero todos debemos considerar que algún día podemos llegar a serlo.

¿Qué es lo que más le ha gustado de actuar en esta obra?

—Es muy difícil. Pinter es un clásico contemporáneo que pocas veces o nunca tienes la oportunidad de que te caiga en las manos. Actuar en esta función para mí ha sido como resolver un enigma o un puzzle. El lenguaje que el escritor utiliza en la obra original no es cercano, y cuesta entenderlo. Trasladar ese lenguaje y convertir sus palabras en una conversación natural y cercana para el público ha supuesto un reto enorme. También me ha gustado compartir triunvirato con Alex Barahona y Juan Díaz, los tres personajes son como el perro y el gato. Hacer entre los tres que el público llegue a entender la complejidad del humor absurdo de esta obra teatral, y que llegue a reírse incluso con las situaciones difíciles que esta plantea, es una gran satisfacción.

¿Cómo sabe si la obra ha triunfado, si le ha gustado al público?

—En el teatro, el actor hace lo que tiene que hacer y el público reacciona. Uno como artista nota cuándo el público está en silencio porque se encuentra espectante a lo que pueda ocurrir, sabe si ha gustado si se aplaude y con cómo se aplaude al final de la obra. Y en el caso de ‘El cuidador’, que es una obra de humor, ver que la audiencia se ríe es un punto clave.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha encontrado a la hora de actuar en ‘El cuidador’?

—La adaptación ha sido un proceso muy exhaustivo. Ha sido difícil hasta descifrar el texto por nosotros mismos. Ha sido un trabajo muy arduo. Lo más complicado para mí ha sido memorizar esos textos tan difíciles, llegar a manejar y a tener el control del guion.

Usted ha actuado en televisión, en cine y en teatro, ¿Sobre qué escenario se siente más cómodo?

—Yo soy actor, en general. Cada ámbito tiene sus especificaciones. La televisión es muy dinámica, el cine es muy preciso y el teatro es un arte muy completo. El poder desenvolverme dentro de los tres campos para mí es muy gratificante. Así que no, no podría decidir con cuál de los tres me siento más cómodo.

¿Qué espera de su actuación en Salamanca?

—Siempre tengo ganas de ir a Salamanca. Es un deseo permanente. Recuerdo la última vez que estuve allí a la perfección, fue el 6 de marzo del año 2020, dos días antes de que empezara todo lo de la pandemia. Estuve paseando por su maravillosa Plaza. He estado muchas veces. Ya estamos pensando qué ver y a dónde ir durante este fin de semana. Me apetece mucho ‘patear’ la ciudad. Mi móvil está lleno de vídeos.