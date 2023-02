Javier Castaño, torero y dueño de un border collie: “Rocky llegó cuando yo estaba convaleciente de la cogida de Pamplona”

¿Casualidad o causalidad? Cualquiera de las dos podría ser una buena razón para justificar la llegada de Rocky a la familia de Javier Castaño. Hace cuatro años, en julio de 2018, el torero considerado salmantino por el extendido tiempo que lleva viviendo en la ciudad del Tormes, recibió una grave cornada cuando toreaba durante las fiestas de San Fermín, en Pamplona. A raíz del desafortunado acontecimiento, Castaño emprendió una etapa de recuperación que prácticamente comenzó con la llegada del perro a su familia. Desde entonces, es uno más y, según asegura el diestro, “estamos muy contentos de tenerle”.

¿Cómo llegó Rocky a vuestra vida?

—Fue un regalo de Javi, el picador que traía conmigo, que tiene al padre y a la madre y tuvieron cachorros. Cuando nos enseñó la foto, mi hija se encaprichó de él y nos lo regaló. No era algo que buscáramos, pero ya habíamos tenido perro anteriormente y al tener cachorros la perra de Javier, fue una nueva oportunidad y estamos muy contentos.

¿Cómo es su día a día con Rocky? ¿Lo sacáis todos a pasear?

—Intentamos sacarle de paseo todos y lo sacamos todo lo que se puede, incluso algunos días me lo llevo a entrenar. Es un perro que necesita mucha actividad, por lo que me lo llevo a correr. Me gusta llevarlo sobre todo en verano, cuando entreno en espacios abiertos. Además, me compromete a esforzarme un poco más, porque él también tiene aguante.