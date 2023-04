Javier Castaño, de los toros a la universidad con 43 años

Con 43 años, el torero Javier Castaño ha superado las pruebas de acceso a la universidad con una calificación de 7,3, una nota muy buena que hace sentir orgullosa a su hija de 10 años con la que ha compartido horas de estudio.

Ha aprobado la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años, enhorabuena.

Sí, lo conseguí y me hizo una ilusión tremenda. Soy constante con todo lo que inicio y me gusta sacarlo, así que si no hubiera aprobado el examen, me hubiera frustrado bastante. Ahora veremos a ver qué es lo que hacemos.

¿Por qué retomó los estudios?

Fue a raíz de la pandemia y de tener mucho tiempo libre cuando me dio por estudiar y, la verdad, es que pasó de no gustarme nada a disfrutar con ello. Lo primero que hice fue matricularme en el IES Giner de los Ríos para sacarme 3º y 4º de la ESO. Tuve unos profesores muy buenos y saqué muy buenas notas, así que me animaron a que siguiera estudiando. Lo dejé durante un año y luego me enteré de las pruebas de acceso y me animé a intentarlo. Voy paso a paso.

¿A qué edad dejó de estudiar

Empecé en la Escuela Taurina con 14 años y prácticamente entonces dejé de ir a clase.

¿Se arrepintió de no estudiar? ¿Diría a los jóvenes toreros que no dejen sus estudios?

Yo en ese momento no me daba cuenta de su importancia, tenía la cabeza en otro sitio. Ahora, aunque sigo dedicando la mayor parte del tiempo al toreo, me gusta encontrar motivaciones y no tener tiempos muertos. Pienso que en esta vida no hay nada imposible, si te lo propones, y con constancia, se pueden conseguir muchas cosas. A los jóvenes les diría que no dejen de estudiar, pero esa lección te la da la experiencia.