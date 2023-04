Ion Aramendi regresa a Salamanca: “Nunca concursaría en Supervivientes. Sin comer y sin dormir soy insoportable”

No solo se encarga de presentar el famoso programa lúdico ‘Supervivientes: Conexión Honduras’, sino que también viene a Salamanca con su faceta más humanitaria a presentar la gala de los premios Solidaridad de Cruz Roja.

El periodista tiene buenos recuerdos de esta ciudad que lo acogió para estudiar Periodismo y a la que viene siempre que puede para disfrutar de su familia y de sus amigos.

¿Cómo se siente al saber que va a presentar los premios Solidaridad de Cruz Roja?

Estoy muy contento, muy honrado y muy orgulloso. La verdad es que creo que la Cruz Roja es una entidad estupenda y maravillosa y premiar a la solidaridad siempre es positivo. Estoy encantado con que hayan contado conmigo y de estar en Salamanca, que la considero mi casa.

¿Cómo fue el cambio de ser un chico que vivía en una ciudad como Salamanca a terminar presentando ‘Supervivientes’?

Ha sido un camino no soñado, pero sí realizado. Estudié Periodismo en Salamanca, con ninguna aspiración de ser nadie en la televisión. Estuve trabajando en LA GACETA en mis inicios, y después de varios trabajos, dejé el periodismo. Años después tuve la oportunidad de entrar en televisión y la verdad es que me ha ido de cine. No me puedo quejar.

¿De niño soñaba con ser periodista?

Nunca tuve una ambición de llegar a ser nada en concreto. Siempre admiraba a las personas que salían en la tele. De niño siempre admiraba a los deportistas. A mí me gustaba mucho el baloncesto y no se me daba mal, algo relacionado con el deporte jugador profesional de baloncesto. Pero nunca tuve un objetivo claro. Los sueños se quedan en eso y van cambiando.

¿Tiene algún favorito de esta edición de ‘Supervivientes’?

No tengo favoritos. Yo soy muy fan de todos los que se atreven a embarcarse en una aventura como Supervivientes, que es durísima y muy complicada. Hay algunos que desde el principio se nota que tienen más fuerza y que lo llevan con más entereza que otros. El público es inteligente y va manteniendo a los que son sus favoritos.

¿Se atrevería a ir a ‘Supervivientes’?

No, nunca. No me atrevería. No soporto la idea de estar sin comer y no soporto los bichos. Si no duermo y no como soy una persona insoportable. Como presentador me veo todavía con la ilusión de un chaval de 20 años.