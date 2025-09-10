La instalación del primer ascensor urbano entra en su recta final La estructura se colocará en la obra cuando finalice su construcción en el taller

Imagen de las obras que se están acometiendo para instalar el ascensor urbano en la Gran Vía.

Belén Hernández Salamanca Miércoles, 10 de septiembre 2025, 18:02 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

La instalación del primer ascensor urbano de Salamanca aborda su fase final. En este momento se fabrica la estructura en un taller, de manera que se instale de forma completa en la misma obra.

Así lo ha precisado el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, en la mañana de este miércoles tras hacer un repaso a los diferentes proyectos que se ejecutan en este momento en la capital durante su visita a las obras de rehabilitación del barrio de La Vega.

Cabe recordar que el elevador se construye desde el pasado mes de mayo en la Gran Vía, en concreto en la denominadas escaleras de La Riojana. Antes del verano comenzaron los trabajos de prospección, cimentación y estructura, por lo que ahora solo resta la instalación de la infraestructura y la maquinaria.

El ascensor salvará la altura entre de 4,5 metros entre la céntrica Gran Vía y la calle Asadería. Mejorará la accesibilidad en este punto, clave para la conexión entre el centro de la capital y el paseo de Canalejas.

Con un presupuesto base de licitación de 287.286,34 euros, está previsto que el ascensor se pueda utilizar antes de que acabe el año, respondiendo a una demanda histórica especialmente de los vecinos del barrio del Bretón.

En concreto, el proyecto prevé un ascensor vertical dotado de una cabina panorámica con 1,40 metros de ancho por 1,50 metros de fondo, con doble embarque a 180 grados y dos paradas, con capacidad para 9 personas y 900 kilos de peso en total.

Funcionalmente, el arranque de hormigón de la torre del ascensor en el ámbito inferior detrás del muro de granito permite construir un espacio de entrada, que mediante la inclusión de bancos incorporados en la escalinata articula el ascensor con la urbanización existente.

Tanto la torre del ascensor como la pasarela son estructuras metálicas para favorecer la visibilidad desde la calle y protegerla hacia las viviendas cercanas, de manera que su imagen no sea invasiva con el entorno.

En el diseño propuesto en la parte superior se accede a través de una pasarela que enlaza con la plaza de La Parra con una pendiente del 2 por ciento y una anchura mínima de 2,20 metros.

Al lado de la pasarela se plantean parterres vegetales escalonados, permitiendo la vista de la vegetación tanto dese la parte superior como desde la zona inferior, con especies acordes con la Estrategia de Infraestructura Verde de Salamanca, Savia, para ofrecer una mayor biodiversidad y vistosidad en la zona, de manera que se reverdece una plaza donde ahora solo hay piedra y se configura como área de descanso y encuentro.