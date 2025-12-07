Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Pedro Martínez, concejal de Comercio en la recepción. LG

El INICE presenta más de treinta proyectos de jóvenes investigadores

El Ayuntamiento recibe a los más de 50 participantes de esta edición

Laura Lamas

Salamanca

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:01

Comenta

Desde las carreras de gotas en un vaso de agua y las lesiones en el deporte extraescolar hasta lo caras que son las sustancias de laboratorio son motivos de investigación y diversión para las jóvenes mentes participantes en el 41º Encuentro de Jóvenes Investigadores, organizado por el Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas (INICE).

El Ayuntamiento recibió este sábado a los más de cincuenta principiantes en investigación científica de diferentes partes del mundo que ha reunido este encuentro. El objetivo de esta cita es «crear un encuentro para propulsar los trabajos de estos jóvenes, presentando esos espacios donde, a lo mejor, típicamente no se espera una investigación», afirma Mara Ruíz, directora del INICE.

En esta edición, se contó con la participación de ponentes de México, Luxemburgo, Bélgica y España. Todos los jóvenes comparten que la «ciencia y la investigación está en todas partes», como comenta uno de ellos. Marco Martín Sánchez, ponente salmantino, quiso comprender por qué sus jugadores favoritos sufren de tantas lesiones. Otros participantes, como Vera Martín Rodríguez, encontraron motivación en la vida cotidiana, como en un viaje familiar, en el que atendió a detalles como la manera en la que el hielo suda a través del vaso, y como ello puede poner solución a la escasez de agua potable en el mundo.

Salma Arabaoui Merzguioui, ponente inaugural, de Barcelona, se propuso entender la mente de su familiar con alzheimer a través de líneas y puntos, lo que explicó a través de la teoría de grafos.

