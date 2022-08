“Infraestructuras como el Centro del Láser son la joya de la corona de nuestro país”

Catedrática de Física Atómica y Nuclear en la Universidad de Alcalá, María Dolores Rodríguez Frías (Santa Cruz de Tenerife) sustituirá a Luis Roso al frente del Centro de Láseres Pulsados (CLPU), instalación situada en Salamanca, y única en España, que forma parte del mapa de Infraestructuras Científico Técnicas Singulares (ICTS).

Después de más de 20 años al frente del proyecto, Roso ha presentado su renuncia por causa de edad, aunque acompañara a la nueva directora en este momento de transición. María Dolores Rodríguez conoce bien las ICTS pues ha sido vocal del comité asesor. Además, tiene una dilatada trayectoria como investigadora.

–Enhorabuena por su nombramiento.

–Gracias. Es un honor, un placer, servir al Centro en los próximos años. De momento, hemos acordado que me incorporaré el 1 de octubre.

–¿Puede compaginar el cargo con la plaza de catedrática en la Universidad de Alcalá?

–No, este cargo es a dedicación exclusiva, así que cerraré mi investigación para dedicarme al Centro por completo. Soy canaria, pero en septiembre cumplo 40 años vviendo en Madrid, de manera que con este cargo cierro una etapa y en octubre empezaré mi nueva vida en Salamanca.

–¿Qué le atrajo del Centro de Láseres Pulsados para que decidiera presentarse a la plaza y llevar a cabo este cambio?

–Decidí presentarme porque he formado parte del Comité Asesor de Infraestructuras Singulares, desde donde se hace el seguimiento a todas las ICTS, entonces para mí, todas estas infraestructuras, y entre ellas el CLPU, son la joya de la corona que tiene nuestro país. Hemos apostado por ellas y tienen investigación puntera, no solo a nivel nacional, sino también internacional, de manera que, para mí, ser elegida era un orgullo y un honor. Además, me presenté a la plaza porque a estas alturas, cuando ya se ha llegado a la cátedra, se tienen todos los sexenios y todos los méritos a nivel de investigación, es normal dar un paso más, y yo así lo sentía. Desde que dejé mi tierra y me fui a Madrid he necesitado retos para sentirme viva y este nuevo cargo lo es, primero con la idea de mantener lo que Luis Roso y todo su equipo han construido, y después, si puedo, quiero impulsarlo y conseguir que vaya a mejor.

–¿Conoce el CLPU?

–Sí, lo conocí porque en 2018 desde la ACSUCYL me llamaron para presidir un comité de acreditación en la Universidad de Salamanca y me dieron una serie de centros para visitar y cuando vi una ICTS nacional, decidí hacer la visita al CLPU y quedé encantada.

–Aún es muy pronto, pero ¿tiene ya en mente sus objetivos más próximos?

–A corto plazo me tengo que poner al día, es un trabajo ímprobo, aunque contaré afortunadamente con el apoyo de Luis Roso, y también mi experiencia, pues en mi trayectoria he gestionado equipos grandes con los que hemos lanzado tecnología española con agencias espaciales, sin embargo, nunca he gestionado un centro como el CLPU. Mi objetivo, por lo tanto, es ponerme al día y que a corto plazo no se note el cambio de director, no quiero que el centro se vea atascado por este cambio, espero que la transición sea lo más suave posible. A medio plazo sí que me gustaría conseguir más convenios con universidades y también con empresas porque creo que la vertiente de los láseres hay que seguirla potenciando en aplicaciones industriales que al final reviertan en transferencia a la sociedad. La mejor forma de difundir esta joya de la corona que tenemos en Salamanca es con aplicaciones que lleguen a la sociedad.

–¿Cuál es su experiencia en el ámbito de los láseres?

–Los láseres son Física Atómica, que es mi ámbito de conocimiento y formación, aunque yo no he hecho investigación en ese ámbito, pero tampoco voy a hacerla ahora, sino que mi función será gestionar. Entiendo que el director del CLPU es como un director de orquesta, que tiene que hacer que suene bien el trabajo coordinado de los diferentes sectores. Yo tengo que conseguir que el Centro suene bien y que cada vez haya más contratos con empresas, universidades y grupos de investigación, tanto a nivel nacional como internacional, es donde tengo que empujar y contribuir en lo que pueda para que siga creciendo.

–En el CLPU se hace investigación e innovación, ¿qué le parece la nueva Ley de la Ciencia?

–A nivel de fondos, siempre hacen falta más. Si se compara a España con los países del entorno, está muy por debajo en fondos para investigación.