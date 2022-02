Luis Roso deja la dirección del Centro de Láseres Pulsados de Salamanca

Después de más de una década como director del Centro de Láseres Pulsados Ultracortos Ultra intensos (CLPU), Luis Roso ha decidido dar un paso hacia atrás y permitir que otra persona se coloque al frente de la infraestructura científica y técnica singular (ICTS). Tiene 66 años y considera que es el momento oportuno para dejar la primera fila.

¿Por qué ha decidido dejar el cargo de director?

El centro empieza ahora una nueva etapa y pensar en estar hasta los 73 años al frente, que es cuando se acabaría este periodo, es un poco optimista. Quiero seguir trabajando, pero no al ritmo que demanda ser el director de un centro de estas características, así que creo que es un buen momento para dejarlo y que este nuevo capítulo comience con alguien que sepa que va a llegar al final en activo. Yo espero verlo, pero no desde la primera fila.

¿Ha sido una decisión muy meditada?

Sí. Desde el primer día que llegué a Salamanca me propuse montar un equipo como este y en el año 2003 logré tener el láser más potente de España, que muchos pensaban que no iba a conseguir. Era mi ilusión montar este centro y ahora que funciona muy bien —tenemos una sobredemanda de 1 a 4, de manera que por cada día que ofertamos hay cuatro días pedidos para proyectos interesantes— y que tiene una situación financiera estable —el Ministerio y Junta han comprometido una financiación bastante razonable y han hecho el consorcio indefinido— es el momento de dar el relevo. Precisamente, si no había anunciado mi marcha hasta ahora es porque quería estar seguro de que el convenio firmado en 2007 se iba a renovar. Es, por lo tanto, un cambio de capítulo y el centro está en una situación muy buena para que otra persona tome las riendas.

¿Ha presentado ya su dimisión? ¿Cuál es el trámite?

Sí, es una dimisión por causa de edad que coincide con el momento en el que se produce este cambio de etapa. Yo tenía la intención de irme a finales de 2021, pero como la prórroga del consorcio no salió hasta finales de octubre, no era el momento. En cualquier caso, es una decisión pensada desde el principio, no sobrevenida.

¿Quién lanzará la convocatoria de la plaza de director?

La lanza el consorcio del centro, que es de quien depende esta ICTS y, por lo tanto, la plaza tiene unas pautas comunes a la de todas estas instalaciones y se organiza desde el Ministerio.

¿Será un proceso largo?

Se convocará con un mes de tiempo, aproximadamente, y dependerá de la comisión de selección el tiempo que se tarde en elegir al director, pero no creo que tarde mucho, en junio probablemente estará decidido.