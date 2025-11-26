El incremento del nivel de gripe llega a Urgencias antes de la vacunación masiva El último boletín de la Red Centinela confirma el incremento de casos

Javier Hernández Salamanca Miércoles, 26 de noviembre 2025, 06:30

La gripe sigue creciendo en Castilla y León, aunque los datos del último informe de la Red Centinela son contradictorios.

Según este boletín semanal, la tasa de incidencia ha registrado un descenso semanal, de 130 a 76 casos por 100.00, pero el propio documento ya advierte de que no hay ningún tipo de mejoría, sino que esta bajada de la incidencia se debe al «desfase entre los síntomas y la consulta al médico de familia y al uso de las urgencias hospitalarias».

Es decir, los servicios de Urgencias de los hospitales son los que mejor pueden verificar que cada vez están atendiendo más casos de personas con infecciones respiratorias agudas, y no solo entre los ancianos, sino entre todos los grupos de edad.

«Esta hipótesis podrá confirmarse con la actualización de datos en el próximo informe», detalla el análisis semanal. En cuanto a la tasa global de incidencia de las infecciones respiratorias agudas, se mantiene estable, en torno a 600 casos por cada 100.000 habitantes.

La Consejería de Sanidad pretende combatir esta tendencia con la apertura de la vacunación masiva y sin cita, que comienza desde este viernes y que se va a repetir en sucesivos fines de semana.

Esta vacunación se repetirá en los Puntos de Atención Continuada, que en el caso de la capital salmantina será el SUAP, con entrada por Maldonado Ocampo. Estas vacunaciones se producirán de viernes a domingo en los siguientes horarios: Los viernes, 15:00 a 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos serán de 9:00 a 21:00 horas.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, anunció que su Gobierno será el primero en hacer obligatorio el uso de mascarillas en centros sanitarios para frenar la proliferación de la gripe en 2025, insistiendo que las administraciones «tienen que tomar medidas» ante el brote, ya que se trata de «un problema serio» para la salud pública.

Este diario ha consultado la opinión de la Consejería de Sanidad de Castilla y León, que aún no ha tomado una decisión al respecto, aunque la política de inviernos anteriores ha sido la de recomendar el uso de mascarillas en centros sanitarios —fomentarlo ofreciendo mascarillas a la entrada—, pero sin llegar a la obligación.