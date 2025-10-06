Impulso a la transición nuclear con innovación y sostenibilidad

EÑE Salamanca Lunes, 6 de octubre 2025, 05:00 Compartir

ENUSA se ha consolidado como un actor estratégico en el sector nuclear europeo, combinando innovación tecnológica, internacionalización y compromiso con la sostenibilidad. Con sede en Salamanca, la compañía mantiene la Fábrica de Elementos Combustibles de Juzbado como su núcleo operativo, produciendo más de 227 toneladas de combustible nuclear en 2024, de las cuales el 63% se destinó a mercados internacionales como Bélgica, Finlandia y Francia. Este dinamismo exportador sitúa a ENUSA como un referente industrial en España y un actor clave en la autonomía energética europea. La compañía cerró 2024 con un beneficio neto de 5,6 millones de euros, un incremento del 36% respecto al año anterior, reflejando su solidez y capacidad de adaptación frente a un entorno geopolítico y energético complejo.

La estrategia de ENUSA se articula en torno a su Plan Estratégico 2021 2030, que contempla la diversificación internacional, la preparación para el cierre progresivo de centrales nucleares españolas y la participación en proyectos de desmantelamiento y gestión de residuos radiactivos. Esta planificación permite a la empresa consolidar su resiliencia industrial, garantizar la continuidad de la actividad en Juzbado más allá de 2035 y mantener la competitividad frente a los retos de la transición energética y la demanda creciente de tecnologías nucleares avanzadas, como los reactores modulares pequeños (SMRs).

En materia de innovación y sostenibilidad, ENUSA impulsa la construcción del Centro de Tecnología y Mantenimiento de Equipos (CTME) en Juzbado, destinado a gestionar de manera segura equipos potencialmente contaminados utilizados en centrales nucleares. Este centro combina tecnologías avanzadas —robótica, automatización e impresión 3D— con criterios ambientales desde su diseño, optimizando recursos, reduciendo emisiones y garantizando un mínimo impacto ecológico. Además, el CTME incluye programas de formación especializada, fortaleciendo la seguridad operativa y la cualificación del personal técnico, y contribuye al desarrollo socioeconómico local al generar empleo cualificado y dinamizar el entorno rural.

El compromiso ambiental de ENUSA se refleja también en el reinicio del desmantelamiento de la planta de uranio «Quercus» en Saelices el Chico. El proyecto, dividido en tres fases, contempla la construcción de un recinto de confinamiento para residuos, el sellado del mismo y la restauración del entorno natural con impermeabilización y revegetación. Esta actuación busca devolver el emplazamiento a condiciones radiológicas cercanas a las originales, combinando seguridad, transparencia y sostenibilidad ambiental.

La proyección internacional de ENUSA incluye acuerdos con empresas como Westinghouse y GEH para suministrar combustible VVER-440 a países de Europa del Este y Finlandia, reforzando la independencia energética de la Unión Europea. Más del 60% de su producción se exporta, y la compañía también ofrece servicios de ingeniería a mercados como Emiratos Árabes Unidos, consolidando su papel como actor global del ciclo del combustible nuclear.

En el plano profesional y académico, ENUSA ha participado activamente en la 51ª Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española, donde presentó trece ponencias y obtuvo reconocimientos por dos de ellas, reflejando su capacidad de liderazgo técnico y su compromiso con la excelencia en investigación y desarrollo.

Con una plantilla de 391 empleados altamente cualificados —el 93% procedente de la zona— y una inversión continua en tecnología y sostenibilidad, ENUSA combina eficiencia industrial, seguridad y responsabilidad ambiental, consolidando su influencia en Salamanca, España y Europa, y proyectándose como un modelo de desarrollo sostenible en el sector nuclear.

ENUSA

Carretera de Ledesma, kilómetro 21, 37115, Juzbado, Salamanca.

923329700.

www.enusa.es.