Importante hallazgo científico en Salamanca sobre los bebés con microcefalia

Los neuropediatras del hospital madrileño contactaron con la investigadora salmantina para solicitar su colaboración en este estudio. “Nos contactaron porque tenían un paciente con microcefalia, un retraso motor importante, discapacidad intelectual y epilepsias que no respondían a ningún tratamiento. Se le hizo un estudio genético al paciente y le detectaron una mutación que era potencialmente patológica en la proteína CDH1, que nosotros estudiamos muchísimo”, detalla Ángeles Almeida, que recuerda que hace varios años ya publicaron en la famosa revista Nature Communication que “cuando falta esa proteína en los ratones se produce una microcefalia muy severa, hasta el punto de que los ratones morían al cabo de un mes, cuando por lo general viven hasta dos años”.

La subdirectora científica del IBSAL ya había identificado años atrás una causa de microcefalia en ratones

Los expertos de ambas entidades comenzaron a estudiar de forma conjunta el caso de una familia a la que nadie daba respuestas. “Hicimos un estudio del paciente y también de sus padres. Detectamos que tenía unos niveles de CDH1 mucho más bajos que los de sus padres, y que ellos no tenían mutación. Es decir, el niño tenía una mutación espontánea y no heredada. La mutación es tan severa que produce una alteración de la proteína que hace que se degrade más. Como tiene menos presencia de CDH1, no puede activar la enzima que es clave para el desarrollo del sistema nervioso, así que así se produce la microcefalia, un retardo psicomotor y epilepsia refractaria”, expone la científica del IBFG y el IBSAL. “Hemos sido los primeros del mundo en identificar una mutación en CDH1”, apunta.

Tras conocerse el hallazgo conjunto entre el Hospital Quirónsalud y los investigadores salmantinos, otros pediatras españoles se han interesado por el estudio y han contactado para presentar nuevos posibles casos en la misma línea. “Muchos pediatras ya saben que esta es una nueva causa de microcefalia”.

El jefe de de Neurología Infantil del Hospital Universitario Quirónsalud, Alberto Fernández, opina que “la colaboración de clínicos y biólogos es vital. Aunque los avances en la neuroimagen y la genética han aportado una información clave en el conocimiento de muchas patologías del sistema nervioso, numerosos pacientes presentan discapacidad intelectual, autismo o epilepsia sin causa evidente. El diagnóstico etiológico, es un reto para cualquier profesional, y muy relevante para el consejo genético, el pronóstico e incluso el abordaje terapéutico”.