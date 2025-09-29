III Semana del Comercio: un 6% de bonificación por las compras en cientos de comercios adheridos Semana de promoción del comercio local, hasta el 4 de octubre

Javier Hernández Salamanca Lunes, 29 de septiembre 2025, 19:04

El Ayuntamiento de Salamanca pasea por la ciudad la carpa de la III Semana del Comercio que tiene como fin «acercar el comercio local a los ciudadanos para que lo vean como una primera opción a la hora de realizar sus compras».

El concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez Córdoba, explicó que la cita se desarrollará hasta el próximo sábado 4 de octubre, con una carpa itinerante que recorrerá distintos barrios y espacios de la ciudad, desde el Parque Lunes de Aguas hasta Garrido, Pizarrales o el Paseo de San Antonio.

El Consistorio destaca que las cifras resultantes de las dos primeras ediciones vienen a confirmar el éxito de la iniciativa: «Desde su puesta en marcha, ya por el mes de octubre de 2023, ha habido una facturación en ventas de más de 25 millones de euros, con miles de operaciones. Recuerdo que por cada compra se obtiene una gratificación del 6%, que luego pueden canjear en librerías, gimnasios, servicios municipales, en entradas para conciertos, museos y demás», enumeró.

Uno de los momentos destacados de la III Semana del Comercio será la Gala del Comercio, que tendrá lugar el jueves 2 de octubre en el Teatro Liceo. El acceso será libre hasta completar aforo, y todos los asistentes recibirán un obsequio. «Queremos que sea una ocasión para reconocer y aplaudir el esfuerzo del comercio de la ciudad», señaló Martínez Córdoba. La gala contará también con actuaciones en directo de música española.

El cierre de la programación será el sábado 4 de octubre en la Plaza de la Libertad, donde se celebrará una muestra abierta con la participación de los comercios de la zona, que sacarán sus productos y servicios a la calle. «Lo que pretendemos con SALdeCompras es que sea una marca de la ciudad: una marca del comercio local y un programa donde se realicen diferentes actividades, como la segunda ruta del comercio que celebramos hace una semana y que nos hace estar cerca del comerciante», concluyó el edil.