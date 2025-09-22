III Semana del Comercio: premios, compras y espectáculos

Belén Hernández Salamanca Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La III Semana del Comercio se desarrollará entre el próximo 29 de septiembre y el 4 de octubre para «impulsar el comercio local, dar a conocer los productos que ofrece, poner en valor su actividad, captar clientes y fidelizar a los de siempre». Así lo avanzó ayer el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez Córdoba, antes de desvelar los establecimientos que serán reconocidos en la tradicional gala de la programación, que se celebrará el 2 de octubre a las 20:00 horas en el Teatro Liceo. El Consistorio premiará la trayectoria de Nicolás Benito, Joyería Cordón y Cortinas Emilio Paradinas. La categoría de relevo generacional ha recaído en Joyería Cid, mientras que la de comercio joven será para Pastelería Berretes.

La Confitería La Industrial recibirá el premio como comercio más emblemático. Finalmente, la Frutería Víctor y Elena ha obtenido el premio de mercados municipales y Frutas Castilla, el de comercio más participativo en SALdeCompras. A estos establecimientos se sumará el que obtenga el reconocimiento del público tras la votación a través de la web que se cerrará el 30 de septiembre. De la mano de la III Semana del Comercio volverá también la carpa itinerante, que repartirá premios a los clientes que compren en tiendas adheridas al programa SALdeCompras durante estos días. En la carpa también se podrán canjear entradas para el concierto de Manuel Turizo (entrada doble por compras acumuladas de 250 euros o más en al menos dos comercios diferentes), el ballet «El lago de los cisnes» y «Luli Pampín» (entrada individual por compras acumuladas de 150 euros o más en al menos dos comercios diferentes), por compras realizadas en establecimientos adheridos a SALdeCompras durante la Semana del Comercio. Todo ello, sujeto a disponibilidad de existencias. Por último, el sábado 4 de octubre la plaza de la Libertad acogerá la actividad «Vive el Comercio Local», donde se ofrecerá una demostración de productos y servicios del comercio local.

25 millones a través de SALdeCompras

Desde que el programa SALdeCompras se puso en marcha en octubre del año 2023 se han generado 25 millones de euros en compras, según destacó ayer el concejal de Promoción Económica Pedro Martínez. Se trata de las transacciones que se han efectuado en comercio adheridos con las que se obtiene un 6 % del total de la compra para canjear en librerías, gimnasios o servicios municipales como piscinas, aparcamientos, teatro o transporte urbano. Según Martínez, el programa se desarrolla «sine die».