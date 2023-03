El II Congreso de la Mujer de LA GACETA reivindica el liderazgo femenino con ejemplos de éxito

El valor del liderazgo femenino ejemplificado con los casos de éxito de ocho mujeres de diferentes sectores. El II Congreso de la Mujer que organiza LA GACETA se celebra en la mañana de este lunes en el Casino de Salamanca con la presencia de mujeres vinculadas al mundo empresarial, político, universitario, agroganadero y del deporte con el fin de dar visibilidad al compromiso que las empresas e instituciones tienen con la diversidad y con la igualdad.

La consejera de Familia e Igualdad de la Junta de Castilla y León, María Isabel Blanco, fue la encargada de iniciar el evento, recordando todo lo que queda por hacer en el ámbito de la igualdad: “Se ha hecho mucho, pero todavía queda mucho por hacer. No se puede perder el 50% de la población que representan las mujeres. Las necesitamos en la agricultura, la ingeniería, la informática. Ellas son capaces de hacer todo lo que se propongan, por eso ahí esta la administración para apoyarlas siempre”. La consejera ha recordado que: “desde el año 2016 que se pudo en marcha El Programa Empleo Mujer Castilla y León “PEMCYL han pasado por él 1.788 mujeres y se ha conseguido una inserción laboral del 51%, pero estos datos tienen que seguir avanzado para que las mujeres se puedan adaptar a los nuevos retos, centrándose en el mundo rural. Necesitamos que se incorporen nuevas empresas al mismo y que estas nos digan en qué se necesitan formarse las mujeres para que luego estas se puedan incorporar al mercado laboral”

Por su parte, la primera Teniente de Alcalde de Salamanca y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Ana Suárez, ha resaltado que la sociedad “no se puede perder tanto talento femenino”. Ha advertido de que “estamos a solo una generación de comportamientos machistas, determinados logros que creemos seguros no lo son tanto”. “El 20% jóvenes cree que no existe la violencia de género, y sobre lo que no existe no se trabaja, es algo grave porque tenemos que trabajar para que no haya violencia ni desigualdad”, ha asegurado. Considera fundamental en el trabajo por la igualdad la colaboración con las administraciones y ha apuntado que “no sólo se trata de prevenir, sino medidas apoyo conciliación para que una mujer pueda seguir con su trayectoria laboral, algo que permiten los programas Concilia, donde también existe conciliación en igualdad y respeto a la diversidad”.

Eva Picado, diputada del área de Bienestar social, familia, juventud de la Diputación de Salamanca, indica: “Desde el Área de la Bienestar Social queremos identificar necesidades que no son tan visibles en las mujeres. Estas acuden de manera especifica para por ejemplo solicitar ayuda económica y nosotros detectamos situaciones que no están verbalizadas”.

Inmaculada Sánchez barrios, directora de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Salamanca, describe esta organismo como un “órgano de tutela” y destaca que “fue la primera regulada en los estatutos de una universidad, que quiere decir que la institución le da importancia”. Dice que situación es “bastante buena” en la Universidad en materia igualdad. “Hay más estudiantes mujeres, pero menos en el ámbito de profesorado. Sí hay más equilibrio entre hombres y mujeres en el ámbito investigador, pero en las cátedras solo hay 33% son mujeres. Es poco pero se ha registrado un avance de 10 puntos desde 2016”.

Elisa Barrio González, directora de Recursos Humanos de la dirección territorial de CaixaBank en Castilla y León, ha señalado en su intervención: “Yo quería ser profesora de matemáticas. Vengo de una familia humilde, donde se me ha enseñado el trabajo y la constancia. Después de estar tres meses en Endesa en Ponferrada, empecé en Caixabank y aquí llego 25 años. Al principio, en mis comienzos, tuve una etapa bastante dura, me pasaba toda la semana fuera de casa y me decían que si era la becaria cuando al resto de compañeros auditores no se lo preguntaban”.

Rocío García Alonso, ganadera, perito agrícola e ingeniera agrónoma, ha reconocido que de pequeña quería romper todo, lo que le llevó a estudiar ingeniería, donde solo había 3 mujeres. Vivió las inundaciones de Madeira, donde llamaron a ingenieros para el desescombro en los que colaboró. Explica que “tras varios trabajos seguía pensando en su niñez y en la ganadería”, lo que le puso sobre la pista de que tenía que” volver a las vacas y los amaneceres de su niñez”. Volvió a las moruchas de su padre, los ibéricos y las ovejas. También confiesa que “el sector primario es duro y que los saneamientos son los que vacían el mundo rural”. “Si no tenemos vacas, no tenemos ni hombre ni mujer, deberíamos tener acceso a segunda prueba porque tienen problema de robustez y fiabilidad”, asegura.

Gema Martín, atleta de que representado a España a nivel internacional ha contado su historia de vida: “Soy de un pueblo muy pequeño de Salamanca, de Barruecopardo. Empecé a competir a los 6 años gracias a mi madre. Después del colegio, los niños del pueblo solo teníamos la opción de jugar o de quedarnos en casa. Mi madre no quería que eso pasara en la zona rural, por eso se formó como Monitora de Ocio y Tiempo Libre para formar a los niños en todos los deportes, hasta en el ajedrez. Ahí se nos abrió el mundo porque se realizaban competiciones en el pueblo. Esa fue mi inclusión en el atletismo, gracias a mi madre”.

Elena González Buron, doctora en Biomedicina, divulgadora científica y fundadora de Big Van Ciencia, considera que desde el ámbito de la comunicación “hay bastante que hacer en materia de género”. Sus facetas de comunicación, ciencia y entretenimiento reconoce que no son muy femeninas. No se muestra de acuerdo en que falten mujeres en ciencia. “Otra cosa es que no accedamos a cargos”, asegura. Se pregunta “por qué no intentamos que haya hombres en carreras biológicas y de cuidados en vez de que las mujeres vayan a carreras tecnológicas”. Critica que los papeles en cine apenas tienen diálogos para mujeres, lo que le hace preguntarse “¿qué clase de referentes van a tener las niñas?”. Fundó Big Van Ciencia con 4 hombres y ahora son 35 colaboradores y son solo 5 mujeres y se pregunta “por qué este formato no atrae a mujeres cuando hay muchas mujeres científicas, pero siempre están detrás del ordenador porque comunicar nos cuesta más”.