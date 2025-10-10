El IBSAL abre la ciencia a la sociedad con su Comisión Ciudadana

Viernes, 10 de octubre 2025, 05:30 Compartir

El Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL) es un referente nacional en investigación biosanitaria. Con una marcada vocación multidisciplinar, su trabajo se orienta tanto a la investigación básica y clínica como a la epidemiológica y a los servicios de salud. Ahora, el instituto da un paso más en su compromiso de abrirse a la sociedad con la creación de la Comisión Ciudadana, un órgano innovador que busca incorporar la voz de la ciudadanía al proceso investigador.

Ampliar Actividades de divulgación derivadas del Plan de ayudas a proyectos de difusión.

La Comisión empezó a gestarse en 2023 y se constituyó oficialmente en febrero de 2024, tras un proceso de trabajo conjunto entre el IBSAL y diferentes colectivos. Su objetivo es generar un espacio colaborativo e inclusivo donde asociaciones y entidades sociales puedan participar, proponer y contribuir a que la investigación tenga un impacto directo en la salud y en la calidad de vida de las personas.

Representantes

Actualmente, la Comisión Ciudadana del IBSAL está integrada por representantes de asociaciones que reflejan la diversidad social de la ciudad. Por un lado, su presidenta es María del Pilar Samaniego de Tiedra, quien es también presidenta de la fundación Fundaneed y abogada. Por otro lado, la secretaria es Laura González Guerra, quien a su vez coordina el área de gestión científica y comunicación del IBSAL. Completan el grupo miembros del Comité Antisida de Salamanca, la Federación de Asociaciones de Vecinos, Famasa, Afim Salamanca, la Asociación Iguales, la Asociación Plaza Mayor y la federación de madres y padres de alumnos FEDAMPA.

«Queremos que la Comisión refleje la pluralidad de Salamanca. Es imposible representar a toda la sociedad, pero sí reunir a colectivos diversos —vecinales, educativos, de pacientes, sociales— que aporten perspectivas diferentes y complementarias», explica Laura González Guerra.

La Comisión se reúne de forma periódica para debatir, plantear propuestas y diseñar iniciativas que acerquen la ciencia a la ciudadanía. Una de sus principales herramientas es la Convocatoria de ayudas a proyectos de difusión de la investigación del IBSAL a la sociedad, que permite a asociaciones locales organizar talleres, charlas y campañas de divulgación adaptadas a distintos públicos. Gracias a esta línea de apoyo ya se han desarrollado actividades que explican de forma cercana y comprensible los avances científicos del instituto.

Entre los fines de la Comisión se encuentran: mejorar la relación entre investigación y sociedad, difundir los procesos científicos, aumentar la participación ciudadana en cuestiones de salud, colaborar en la creación y evaluación de proyectos, reforzar la transparencia y promover la cultura científica. También persigue formar tanto a investigadores como a asociaciones en metodologías de participación, para que el diálogo sea fluido y enriquecedor.

Laura González destaca tres logros fundamentales en este primer año de funcionamiento: la convocatoria de ayudas, que ha dado lugar a nuevas iniciativas de divulgación; las reuniones semestrales, que permiten recoger inquietudes y transformarlas en propuestas conjuntas; y la incorporación de miembros de la Comisión en órganos internos del IBSAL, lo que asegura que la ciudadanía esté presente en los espacios donde se toman decisiones clave.

«Estamos en un momento de consolidación. Hemos formado un grupo estable y representativo y ya empezamos a ver los primeros frutos: proyectos que llegan directamente a la sociedad, una relación más cercana entre investigación y ciudadanía, y un IBSAL cada vez más abierto e implicado en su comunidad», resume Laura González.

Para María del Pilar Samaniego, su papel es servir de puente entre la ciencia biomédica y la sociedad. «Mi función principal consiste en dar voz a los ciudadanos, trasladar sus inquietudes y necesidades al Instituto, y garantizar que la investigación tenga siempre un impacto directo y positivo en las personas», señala.

María del Pilar Samaniego ha definido tres ejes prioritarios para el trabajo de la Comisión: impulsar la participación ciudadana en los proyectos de investigación, fomentar la transparencia y la divulgación, y generar confianza en la sociedad respecto a la investigación biomédica. «La Comisión Ciudadana va a aportar cercanía, confianza y participación. Queremos que la sociedad sea parte activa del proceso investigador, que entienda que la ciencia se construye también con sus aportaciones y su apoyo», recalca.

Desde su punto de vista, uno de los mayores valores del IBSAL es su excelencia científica y la capacidad para trasladar el conocimiento a la práctica clínica. «El IBSAL está contribuyendo de manera decisiva a mejorar diagnósticos, tratamientos y, en última instancia, la calidad de vida de los pacientes. La Comisión tiene la misión de traducir ese trabajo a un lenguaje accesible y útil para la ciudadanía», apunta.

Valoración positiva

La creación de la Comisión Ciudadana ha generado una respuesta muy positiva en el entorno social de Salamanca. Las asociaciones valoran la existencia de un espacio de diálogo real con el IBSAL y la posibilidad de implicarse activamente en iniciativas de divulgación. Esa dinámica está favoreciendo la ilusión, la confianza y la idea de que la investigación no es un ámbito lejano reservado a especialistas, sino una inversión colectiva que repercute en todos.

Entre los próximos retos, el grupo se propone ampliar la convocatoria de ayudas, organizar nuevas actividades de divulgación impulsadas directamente por la Comisión y reforzar la formación de sus miembros en temas de investigación. También buscan incorporar nuevos perfiles que permitan representar a más colectivos y enriquecer el debate.

Además, el IBSAL mantiene su compromiso con otras actividades de acercamiento a la sociedad, como talleres en colegios, charlas abiertas, programas para estudiantes y presencia en eventos como la Noche Europea de los Investigadores. Todas estas iniciativas comparten un mismo propósito: que la ciudadanía entienda qué se investiga, cómo se hace y qué papel puede desempeñar en ese proceso. «La Comisión siempre está abierta a nuevos participantes. Si alguien está interesado, puede ponerse en contacto con el Instituto», concluyen desde el IBSAL.