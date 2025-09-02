Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Instalación de una caseta de la Feria de Día en la plaza de los Bandos. OBES

Los hosteleros calculan que la Feria de Día generará más de un centenar de contratos

Moro apunta que las Fiestas son, con Navidad, uno de los mejores periodos para el sector

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 2 de septiembre 2025, 06:00

Más de 110 personas contratarán para los próximos días los 28 establecimientos que cuentan con caseta en esta edición de la Feria de Día, que se prolongará desde el 4 hasta el 15 de septiembre, según las estimaciones del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Jorge Moro apunta que las Ferias y Fiestas de la capital son uno de los periodos, junto a Navidad, más importantes del año para el sector. Esto se traduce en un aumento de las contrataciones de camareros y cocineros no solo para las casetas y los establecimientos del centro de la ciudad, que aumentan su actividad gracias a la atracción de público que conllevan los diferentes actos vinculados al programa en honor a Santa María de la Vega. Moro estima que son varios cientos los contratos que se firman en estos días para cubrir el aumento de la demanda.

No obstante, estas contrataciones no se han traducido en años anteriores en una subida del número de afiliaciones a la Seguridad Social en el sector hostelero de la provincia durante el mes de septiembre. El motivo es que, en paralelo a las altas laborales de personal contratado para atender a la clientela de las casetas y para los bares y restaurantes del centro de la ciudad, se producen muchas bajas vinculadas al cierre de numerosas piscinas de la provincia, así como de los establecimientos de hostelería vinculados a estos recintos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Saqueo de madrugada en el parking de la avenida de Portugal: más de una decena de coches destrozados y el suelo cubierto de cristales
  2. 2 Autobús gratis desde este lunes para 52.000 salmantinos
  3. 3 142.000 euros para el concierto más caro de estas Ferias
  4. 4 Colores por nivel de prioridad en Urgencias para guiar al paciente
  5. 5 Persecución en Salamanca: un conductor sin carnet huye a toda velocidad y pasa la noche en los calabozos
  6. 6 El tradicional plato salmantino con más de un millón y medio de visualizaciones que «quita la resaca»
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 1 de septiembre
  8. 8 Planas declina asistir a Salamaq
  9. 9 Un año y un mes de cárcel y el pago de 1.000 euros de indemnización, la pena para un mecánico salmantino por acosar y manosear a una clienta en su taller
  10. 10 ¿Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 1 de septiembre?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los hosteleros calculan que la Feria de Día generará más de un centenar de contratos

Los hosteleros calculan que la Feria de Día generará más de un centenar de contratos