Los hosteleros calculan que la Feria de Día generará más de un centenar de contratos

Más de 110 personas contratarán para los próximos días los 28 establecimientos que cuentan con caseta en esta edición de la Feria de Día, que se prolongará desde el 4 hasta el 15 de septiembre, según las estimaciones del presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Salamanca. Jorge Moro apunta que las Ferias y Fiestas de la capital son uno de los periodos, junto a Navidad, más importantes del año para el sector. Esto se traduce en un aumento de las contrataciones de camareros y cocineros no solo para las casetas y los establecimientos del centro de la ciudad, que aumentan su actividad gracias a la atracción de público que conllevan los diferentes actos vinculados al programa en honor a Santa María de la Vega. Moro estima que son varios cientos los contratos que se firman en estos días para cubrir el aumento de la demanda.

No obstante, estas contrataciones no se han traducido en años anteriores en una subida del número de afiliaciones a la Seguridad Social en el sector hostelero de la provincia durante el mes de septiembre. El motivo es que, en paralelo a las altas laborales de personal contratado para atender a la clientela de las casetas y para los bares y restaurantes del centro de la ciudad, se producen muchas bajas vinculadas al cierre de numerosas piscinas de la provincia, así como de los establecimientos de hostelería vinculados a estos recintos.