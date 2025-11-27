El Hospital destina 350.000 euros para ampliar un 240% la sala de espera de Urgencias Licitada la obra para unos trabajos que apuntan a estar listos en verano

Javier Hernández Salamanca Jueves, 27 de noviembre 2025, 06:45

El Hospital de Salamanca ya ha dado el primer paso para reformar el servicio de Urgencias con una obra que va a ampliar un 240% la superficie de la sala de espera principal, pero también generara espacios nuevos para celadores y modificará la zona rodada de ambulancias.

Desde el primer día en el que se inauguraron las Urgencias del nuevo Hospital —que unificaban las del Clínico y el Virgen de la Vega—quedó claro que el tamaño y la capacidad de las salas de espera que se habían diseñado eran insuficientes para asumir el volumen de pacientes que recibe este servicio en Salamanca: entre 400 y 500 al día.

Posteriores revisiones de los circuitos contribuyeron a repartir un poco mejor el número de pacientes en función del triaje, pero la sala de espera principal siempre ha sido pequeña. Especialmente durante la época de la covid, cuando era obligatorio dejar una o dos butacas vacías para respetar las distancias de seguridad.

Ante el 'agobio' que se genera en esa sala, muchos enfermos y acompañantes optan por salir a esperar a la calle, donde el Hospital tuvo que instalar bancos y una pantalla —como las del interior— en la que aparecen los turnos y la consulta asignada. Es, precisamente, este espacio al aire libre a la entrada de Urgencias el que se va a aprovechar para aumentar la capacidad de la sala de espera principal.

El Portal de Contratación del Estado ya recoge esta semana la licitación de la obra, que cuenta un presupuesto de casi 350.000 euros, con impuestos, y un plazo de ejecución de cuatro meses, desde la formalización del contrato, que aún tardará en firmarse dado que las ofertas pueden presentarse hasta la segunda quincena de enero.

La memoria justificativa de la licitación apunta que «actualmente, el Hospital Universitario de Salamanca no tiene espacio suficiente en la sala de espera del área de urgencias del nivel 1 del Hospital Universitario de Salamanca». «Es intención del Hospital Universitario de Salamanca ampliar la zona existente, incrementando la superficie. Al mismo tiempo, se aprovecha el porche de acceso para la ampliación, siendo el diseño formal acorde a la estética del edificio». Es decir, la actual zona techada, pero al aire libre.

La actual sala de espera tiene una superficie de 67 metros cuadrados, que van a crecer hasta los 163 metros, una vez reformada. Con esta obra se amplía la sala de espera, se mantiene el núcleo de aseos y se habilita también una sala de estar de celadores. De este modo, la sala de espera queda dividida en dos áreas y esto puede ser especialmente útil en el caso de que sea necesario separar a los pacientes en función de su patología (como en las temporadas de gripe). La nueva sala también estará dotada de huecos de ventilación e iluminación natural, adaptándose a la configuración actual de las fachadas.

El plan de la obra deja claro que esta ampliación no va a suponer una merma de la superficie de los servicios ya existentes. Es decir, no afectará a las consultas, pasillos ni demás departamentos, puesto que el crecimiento es hacia la calle: se aprovechará el amplio porche de acceso desde el exterior, ampliando el edificio 12,5 metros lineales hacia la calle.

Los trabajos también van a afectar a la 'calzada' por la que llegan las ambulancias, taxis y vehículos privados para descargar pacientes. Está previsto ampliar el acerado en 259 metros cuadrados. La zona rodada de tránsito de ambulancias se ajustará para garantizar la circulación de ambulancias y el tráfico peatonal, pero se mantendrá la zona de aparcamiento de ambulancias.

El actual acceso de pacientes de Urgencias permanecerá cerrado durante el transcurso de las obras, habilitándose temporalmente el otro acceso del departamento: el que utilizan las ambulancias para introducir a enfermos que llegan en camillas. Estos cambios se realizarán en coordinación con el servicio y garantizando la asistencia sanitaria a los pacientes y usuarios. Se estima que las obras tengan una duración de 4 meses, por lo que —posiblemente— estén listas en verano.