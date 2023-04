Horizonte 2040: cinco preguntas clave para el Corredor Atlántico

¿Las vías verdes son un obstáculo para la recuperación de la Vía de la Plata?

Enrique Cabero: “Los corredores verdes no suponen ningún problema porque no se propone la recuperación de la antigua Ruta de la Plata. No serviría. Hay tramos inutilizables y algunos que no se adaptan a las exigencias actuales. Hay que hacer una nueva Ruta de la Plata. El trazado no es el mismo y no serviría. Se hacían pendientes y curvas con arcos distintos a los que se exige en la actualidad. Trenes con una longitud mayor que los que tenían los históricos”.

¿Qué problemas de accesos tiene el Centro de Transportes? ¿Hay posibilidad de ampliarlo?

David Sánchez: “Tenemos que crecer en dos áreas: en el estacionamiento y el almacenaje. Tenemos que buscar terrenos para la necesidad de aparcamiento. En relación a las rotondas, nuestros usuarios sufren la configuración a nivel de red viaria. Estamos pegados a la autovía, pero se tarda mucho en llegar a nuestras instalaciones. Hay un punto negro que es la rotonda de Buenos Aires que los días festivos la tenemos cortada en función del tráfico”.

¿Cuál es el futuro del camión eléctrico?¿Será el futuro u otras alternativas?

Eustaquio Andrés: “Estamos en plena evolución e incertidumbre. No sabemos cómo funcionarán, pero hay que cambiar el sistema a uno diferente de los motores de propulsión con los combustibles actuales. Lo eléctrico será una solución, pero faltan muchas infraestructuras. La autonomía de los camiones no es suficiente. El gas licuado es solución a medio plazo.

Enrique Cabero: “A media y larga distancia, el camión eléctrico es el ferrocarril”.

¿Qué ha cambiado respecto a los últimos años para saber que sí habrá una conexión real?

Mercedes Vaquera: “Ha cambiado mucho. La revisión del Reglamento TEN-T que tiene que llevarse a cabo antes de que finalice 2023. La revisión de todo el tema del transporte se termina este año. Nuestra propuesta de la Vía de la Plata no fue vía propuesta estatal, sino vía enmienda aprobada por unanimidad. El optimismo está en que antes no aparecíamos. Nos querían meter en un plazo hasta el año 2050. Ya por lo menos nos han contemplado hasta 2040”.

¿Valladolid puede ser una competencia? ¿Dónde se deben dirigir los empresarios?

Enrique Cabero: “No creo que sea competencia. Es un proyecto global el del Corredor Atlántico. A veces por la historia y el desarrollo, parece que compiten los tramos y las distintas plataformas se complementan y crecen de forma conjunta. Así funciona el mundo del transporte y la logística. Es un proyecto de Estado y tenemos que verlo así. Los empresarios pueden dirigirse a los Centros Económicos y Sociales, los ayuntamientos, diputaciones y la Junta”.