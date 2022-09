Hora y media más de fiesta en bares y discotecas hasta el día 15

Hasta las ocho y media de la mañana del jueves podrán permanecer abiertas las discotecas y salas de fiestas de Salamanca que abran esta noche. Los pubs, karaokes, bares musicales, pizzerías, bocaterías y bolera no tendrán que cerrar hasta las 6:30. Y los restaurantes, cafeterías, bares y tabernas podrán alargar la noche hasta las cuatro y media de la mañana.

La Junta de Castilla y León ha atendido la petición realizada por el presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, Jorge Moro, para que se permita ampliar el horario de los locales durante las Ferias y Fiestas de Salamanca. Según recoge la diligencia emitida por la Delegación Territorial de la Junta, desde este miércoles hasta el 15 de septiembre se les permitirá la “ampliación en dos horas, incluidos los 30 minutos de ampliación legal”. Conforme a esta resolución, el incremento real del horario es de una hora y media, ya que durante la temporada estival, desde el 16 de junio hasta el próximo jueves, la administración autonómica, que posee las competencias en esta materia, ya les permite cerrar media hora más tarde.

La ampliación de horario llega después de dos años en los que el ocio nocturno no ha podido aprovechar el tirón de las Fiestas. En 2020 no hubo celebraciones de calle en honor a Santa María de la Vega, y en 2021 hasta el 13 de septiembre, una vez que habían pasado los días grandes de las Ferias, la Junta de Castilla y León no permitió, con el paso al Nivel 1 de medidas de prevención de la covid, el consumo de pie o en barra ni la reapertura de discotecas y pubs y, eso sí, sin superar el 50% del aforo. Tras aquella decisión, en los últimos días de las pasadas Ferias, especialmente el primer jueves del curso, se repitieron en diferentes puntos de la zona centro imágenes de cientos de jóvenes haciendo cola para entrar en pubs y discotecas. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad auguran que, tras dos años con limitaciones, estas Fiestas la afluencia será masiva.