«El 'honoris causa' a Rafael Nadal va a ser una gran celebración para la Universidad de Salamanca» El rector destaca la repercusión de la máxima distinción del Estudio que se entregará este viernes al deportista

Ángel Benito Salamanca Jueves, 2 de octubre 2025, 13:07 | Actualizado 13:18h.

El rector ha destacado en la víspera del 'honoris causa' que se entregará este viernes a Rafa Nadal que va a ser «una gran celebración para la Universidad de Salamanca». En este sentido, ha recordado que será el primer deportista que obtenga la máxima distinción que otorga el Estudio salmantino que ha tenido una gran repercusión debido a «su relevancia y popularidad»

«Para él va a ser un día muy importante», ha reconocido a la vez que ha confesado que desde la Universidad se muestran «muy contentos» con los preparativos y la preparación para el honoris que arrancará con el cortejo académico desde las Escuelas Menores hasta el Paraninfo.

Hay que recordar que el público podrá ver al tenista en el Patio de Escuelas en el desfile previo al inicio del acto, así como a la conclusión.

El acto comenzará a las 12 horas y podrá seguirse en directo en la web de la Universidad de Salamanca