El único lugar en el que los salmantinos podrán ver a Nadal antes del 'honoris' El cortejo académico de doctores saldrá desde las Escuelas Menores por lo que el público podrá ver al tenista en el Patio de Escuelas

Ángel Benito Salamanca Miércoles, 1 de octubre 2025, 19:23 | Actualizado 19:32h. Comenta Compartir

Según se va acercando el día del 'honoris causa' a Rafael Nadal se van despejando algunas dudas de la ceremonia dentro de la expectación y discreción que está rodeando a los días previos a la ceremonia.

Fuentes de la Universidad salmantina, han confirmado que el cortejo académico saldrá de las Escuelas Menores, por lo que el público podrá presenciar el paso del tenista junto a los doctores en su recorrido por el Patio de las Escuelas Mayores hasta su llegada al Edificio Histórico.

Al finalizar la ceremonia el cortejo regresará de nuevo a Escuelas Menores, por lo que también podrá verlo el público salmantino.

La ceremonia se iniciará a las 12 de la mañana de este viernes, por lo que si no se quiere perder ver al deportista de cerca, será necesario coger sitio con antelación.