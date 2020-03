HABLAN ELLAS: “Tienes menos credibilidad por ser mujer”

EÑE | Lo cierto es que nunca se ha planteado que las cosas fueran más difíciles para ella por el hecho de ser mujer ya que “nunca se me ha pasado por la cabeza que fuera diferente a un hombre”. Como buena física Begoña Quintana usa como referente en su conversación sobre la igualdad a Marie Curie, la científica por antonomasia que aunque sí tropezó con leyes discriminatorias, “siempre pensó que no debería tener un trato especial por el hecho de ser mujer porque eso era reconocer su inferioridad”. Begoña se muestra rotunda al asegurar que en España las mujeres gozan de igualdad de derechos y “quien lo dude tal vez debería volver su mirada a otros continentes donde las mujeres sí son discriminadas y tratadas de manera vejatoria”. La científica tiene claro que tanto hombres como mujeres deben luchar por ser cada vez mejores y “mirar al futuro con confianza en sus propias posibilidades, sin victimismos” y en cuanto a las medidas políticas teme que aunque bienintencionadas tengan “efectos perversos” y que la discriminación positiva perjudique a personas que independientemente del sexo puedan tener más méritos que otras. “Educación, siempre educación, educación para todo, la formación es la base de nuestros principios”.

EÑE | Considerada la séptima mejor docente de España, Cris Novoa se mueve en uno de los ámbitos desde los que se puede promover la igualdad aunque considera que “el respeto de género debe empezar en el hogar, continuar en los centros docentes y ser apoyado por las instituciones”. Particularmente ella no ha sentido que lo tuviera más difícil debido a las características de su profesión “que es mayoritariamente de mujeres”, aunque reconoce haberse sentido intimidada en alguna entrevista de la empresa privada cuando le han preguntado por sus intenciones de ser madre: “Llegamos a normalizar ciertas preguntas y comportamientos sexistas por su uso reiterado que en realidad, no sólo no son normales sino que atentan contra la intimidad”. Cristina pone la responsabilidad de que en España no exista igualdad plena en manos de todos, de “los que vemos que un hombre pega a su mujer y miramos a otro lado para que no nos salpique, de los que contratan a mujeres porque les sale más barato y de quién se lo permite”. Considera la desigualdad un problema más propio del siglo pasado aunque la sociedad está menos evolucionada en este tema de lo que hace ver. “Es tremendo que mueran mujeres cada día y la sociedad y los gobiernos no se vuelquen”.

RAQUEL MARTÍN CARCELÉN Abogada | “Tienes menos credibilidad por ser mujer”