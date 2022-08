Guadalupe Lancho, actriz salmantina: “El amor por actuar va en mi ADN”

Noemí Padilla, vecina del barrio. Este es el nuevo papel que interpreta la actriz salmantina Guadalupe Lancho, uno de los nuevos rostros de la serie que todas las tardes se emite en TVE, ‘Servir y proteger’. La trama, que aborda la vida cotidiana de una comisaría de un barrio ubicado al sur de Madrid, contará con la aportación de la intérprete charra, a la que también se le ha visto en la gran pantalla con algún que otro proyecto cinematográfico y una vez abierto el telón, puesto que ha sido protagonista de algunas obras como ‘El Hombre de La Mancha’.

Guadalupe Lancho dará vida en la pequeña pantalla a una vecina del barrio, mujer de otro de los nuevos fichajes de la temporada, Juan Carlos Vellido, que interpretará el papel de Isidro Galván, exboxeador y matón a sueldo.

Este papel se unirá a la amplia trayectoria artística de la salmantina, que ya ha dado vida a varios personajes de muchas series de éxito como ‘Aída’, ‘Herederos’, ‘Física o química’, ‘Los Serrano’, ‘Águila Roja’, ‘El secreto de Puente Viejo’, ‘Bandolera’, ‘Amar es para siempre’ o ‘Mercado Central’, siendo esta la última en la que ha protagonizado su último papel como actriz de una serie de televisión.

– ¿Cómo recuerda Guadalupe Lancho sus inicios en la profesión? ¿Lo suyo fue por vocación? ¿Qué contratiempos ha vivido a lo largo de su trayectoria?

– Cuanto más mayor me hago y puedo ver mi vida con la perspectiva del tiempo, constato que nada ocurre por casualidad. Creo que el “inicio” de la forma de vida que he elegido estaba ya inscrito en mi ADN. Nací con necesidad de comunicarme y expresar mi esencia de todas las formas posibles, más allá del lenguaje hablado. Contratiempos he vivido muchísimos y algunos muy graves y dolorosos. Este oficio te somete constantemente a frustraciones. Hay que entenderlo muy bien para no desequilibrar tu autoestima.

– Cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Salamanca e incluso llegó a ejercer como abogada en Madrid. Una decepción fue lo que la motivó a empezar a estudiar Interpretación con 29 años y reajustar el sentido de su vida. Desde entonces... ¿En cuántos proyectos ha participado?

– Después de una serie de experiencias nefastas a nivel profesional, abandoné el derecho, reajusté mi vida y comencé a estudiar danza flamenca, otra de mis pasiones. Conseguí un trabajo alimenticio y empezó la rueda de los castings. Me presenté a uno que requería conocimientos de canto y danza, me eligieron y, desde entonces, me responsabilicé de esa nueva realidad. Comencé mis estudios de Interpretación y, desde entonces, he participado y protagonizado muchos musicales, he formado parte del reparto de numerosas series de televisión y he podido filmar varias películas, en España, México e Italia.

– ¿Cuál es la esencia de Guadalupe Lancho en el ámbito profesional? ¿Y en el personal?

– Creo que van de la mano y sin diferenciarse. La honestidad, la capacidad de juego, la imaginación, la “sana locura” y la absoluta fe en el poder de lo invisible. Soy fan de las historias resonantes, reales o inventadas.

– A día de hoy, cuenta con una amplia trayectoria artística. En ella, destacan series de éxito como ‘Aída’, ‘Física o química’, ‘Los Serrano’... ¿Cuál ha sido el proyecto profesional más importante para usted? ¿Con qué papel se quedaría?

– Siento que la televisión aún no me ha ofrecido la oportunidad de encarnar un personaje sólido que se adecúe a la intérprete que soy actualmente. Interpretar a Sara Montiel en el Liceo de Salamanca, rodeada de toda la gente a la que amo, gracias al programador Nacho Gallego, fue sin duda una experiencia clave en mi carrera. Pero el gran proyecto sería el que hice en México: ‘El Hombre de La Mancha’. Fue un trabajo que cambió mi forma de estar en escena.

– Ahora mismo, regresa con energía a la televisión. ¿Qué significa para usted la televisión y, en concreto, esta oportunidad? ¿En qué consiste su papel en ‘Servir y proteger’? ¿Cómo le llegó la propuesta?

– La televisión es un formato que te da enorme visibilidad y eso es necesario para sentirse y que te sientan en activo, para que los directores de castings y productores te vean y reconozcan tu trabajo. Y, por supuesto, para llegar al corazón de la gente que te ve desde sus casas. Es la segunda vez que colaboro con Plano a Plano, ya que, anteriormente, lo hice en la serie ‘Desaparecidos’. Interpreto a Noemí Padilla, empresaria, superviviente, esposa y madre. Estoy encantada de que me hayan dado la oportunidad de desarrollar esa energía que, a priori, no veían en mí.

– Presentará un festival del 31 al 3 de septiembre. Cuénteme detalles sobre él.

– Tengo el honor de haber sido invitada por el Ayuntamiento de Salamanca, su alcalde, Carlos García Carbayo y la concejala de Cultura, María Victoria Bermejo, junto a la Fundación Salamanca Cuidad de Cultura y Saberes, a presentar el I Festival Internacional de Folklore Ciudad de Salamanca, que se celebrará en nuestra ciudad entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre en la Plaza Mayor. No podía negarme a algo tan hermoso y tan necesario como ayudar a resurgir y revitalizar nuestras raíces.

– Es una gran aficionada al teatro. Si tuviese que quedarse con un soporte en concreto, entre el cine, la televisión o el teatro... ¿Con cuál se quedaría y por qué?

– Lo peor de mi trabajo es no tenerlo. Amo interpretar. Por lo tanto, disfruto y agradezco al máximo cada oportunidad que se me presenta en el camino. Me es imposible elegir una cosa. Me quedo con todo.