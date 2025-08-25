La gran esperanza ante la calvicie: ¿Será posible recuperar el pelo perdido?

Javier Hernández Salamanca Lunes, 25 de agosto 2025, 17:38 Comenta Compartir

Millones de calvos en toda España contienen el aliento tras el informe publicado este verano desde el Hospital San Carlos de Madrid: estarían a pocos años de conseguir un tratamiento capaz de revertir la alopecia androgénica. No es que el fármaco que tienen entre manos -en realidad es una inyección- detenga la caída del cabello, sino que promete volver a hacer crecer el que ya se había caído. Sería el fin de la calvicie.

Dermatólogos de todo el mundo se muestran interesados por los avances de este proyecto español que, de momento, ha demostrado su eficacia en ratones.

El especialista en Dermatología del Hospital HM Santísima Trinidad Daniel Rodríguez Baeza explica que «lo novedoso de este proyecto no es tanto el uso de las células madre, sino que le añaden trifosfato de adenosina, que es una molécula que activa las células madre para que funcionen mejor».

En lo que coinciden la mayoría de especialistas es que existe uno notable salto entre los ensayos con ratones y el paso a los humanos, por lo que invitan a la cautela. «Ojalá salga adelante porque sería un gran avance, pero hay que ver cómo van los ensayos en humanos», matizan.

¿Y mientras tanto? Daniel Rodríguez recuerda que ya existen diversas opciones con una alta eficacia frente a la alopecia androgenética. «Cuando la alopecia está muy avanzada es más complicado, pero si actúas de forma precoz, los actuales tratamientos mantienen y, además, mejoran mucho la situación del paciente».

«Ahora mismo, lo que más eficacia ha demostrado es la combinación de dutasteride con minoxidil oral. Lógicamente son tratamientos continuados. En el momento en el que los dejas el proceso de alopecia androgenética seguirá su curso», informa el dermatólogo de la Santísima Trinidad.

Otra de las opciones más recurrentes para las personas con problemas de cabello es el trasplante capilar, que siempre ha generado una gran duda: si tu genética te hace perder el pelo, ¿quién garantiza que el pelo implantando no se caerá también? La clave de la caída radica en el tipo de pelo, no en la zona del cuerpo. «El pelo que se implanta, genéticamente tiene una programación distinta y tú lo estás cambiando de sitio. A diferencia del cuero cabelludo, existen otras áreas pilosas del cuerpo como la barba, el pubis o las axilas cuyo crecimiento se encuentra estimulado por los andrógenos. Si ese pelo lo sacas y lo colocas en la cabeza, se va a comportar diferente frente a la testosterona y, concretamente, frente a la dihidrotestosterona. Si lo cambias de sitio, pero conserva su programación genética, lo que sucederá es que no se caerá o, al menos, tendrá mucha más resistencia a caerse, porque sí se está viendo que no es del todo cierto eso de que nunca más se vuelva a caer», explica Rodríguez Baeza.

Un dato relevante en las consultas del hospital salmantino es que «se recibe en consulta a más mujeres que hombres». «Podría decirse que el hombre es más despreocupado en el sentido de que pierde el pelo y se resigna. Hasta ahora, se daba por hecho que muchos hombres se quedaban calvo y no había nada para remediarlo, aunque la realidad es que en los últimos años sí ha cambiado bastante. Sin embargo, las mujeres se agobian más y acuden al especialista si detectan caída del pelo», comenta el facultativo, que asegura que en el horizonte existen otras terapias que pueden cambiar el concepto de alopecia: «Hay algún producto que ya lleva años dando vueltas sobre si es eficaz o no, pero hay otro con una molécula que tiene un curioso mecanismo que degrada el receptor de andrógenos y, por lo tanto, no permite actuar a la testosterona y no se desencadena el proceso».

Clonación

Pero una de las grandes esperanzas de los dermatólogos pasa por la clonación de pelo: «El problema del trasplante es que tu reserva de pelo también es limitada. Tú no puedes retirar de otras partes del cuerpo más pelo del que tienes, pero se está hablando de coger una simple unidad folicular de la parte occipital y replicarla. ¿Necesitas 20.000 pelos? Pues 20.000 réplicas. Con esto acabarías con la calvicie», apuesta. Al igual que sucede con el estudio español previsto para 2030, este método se ha probado con éxito en ratones, pero las pruebas en humanos aún están «en pañales» y, además, habría que esperar a que estas técnicas fueran económicas porque actualmente son muy costosas.

¿Por qué se cae el pelo?

La pregunta del millón: ¿Por qué se cae el pelo? El doctor Daniel Rodríguez explica que es un proceso «multicausal», pero en el que la clave es que «la testosterona se convierte en dihidrotestosterona». «Este proceso crea una microinflamación a nivel del folículo y produce que el pelo se vaya miniaturizando. Es decir, cada vez se hace más pequeño, hasta que ese folículo se fibrosa y ya no crece más. El problema no es tanto que el pelo se caiga, sino que cada recambio de pelo es más fino que el anterior, hasta que finalmente desaparece».