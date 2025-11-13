Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Imagen del río Tormes a su paso por Hoyos del Espino.

Las fuertes lluvias obligan a activar el nivel amarillo en el río Tormes a su paso por Hoyos del Espino

La CHD ha informado del inicio de un episodio de avenidas y pide extremar la precaución aguas abajo del punto de control ubicado en Ávila

E. P.

Jueves, 13 de noviembre 2025, 19:05

La CHD ha informado este jueves del inicio de un episodio de avenidas por lo que mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenta ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas.

Por el momento, sólo se ha activado un aviso de nivel amarillo, concretamente en el río Tormes, a su paso por el punto de control de Hoyos del Espino (Ávila), con un caudal de 42,2 metros cúbicos por segundo y tendencia estable.

Por ello, se pide extremar la precaución aguas abajo del citado punto. Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores.

La CHD ha recordado que el Organismo emite como mínimo tres partes de avenidas al día cuya información es trasladada a los servicios de Protección Civil y a otros organismos para su conocimiento.

Dentro del protocolo que marca el Inuncyl, una vez que se declara la fase de alerta, corresponde a la administración autonómica adoptar medidas preventivas para minimizar todo lo posible los daños humanos, medioambientales y/o materiales que se pudieran producir, así como alertar a la población y entidades locales afectadas a través de sus canales de comunicación.

