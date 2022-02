“Fenómenas”, la nueva película del salmantino Carlos Therón

Belén Rueda (“El orfanato”, “El cuerpo”, “Perfectos desconocidos”), Gracia Olayo (“La llamada”, “Paquita Salas”), Toni Acosta (“Padre no hay más que uno”, “Mi gran noche”) y Emilio Gutiérrez Caba (“Palmeras en la nieve”, “El hombre de las mil caras”) interpretan a Sagrario, Paz, Gloria y el Padre Girón respectivamente.

Completan el reparto Ivan Massagué (“El hoyo”, “El año de la plaga”), Miren Ibarguren (“Mamá o papá”, “Fe de etarras”), Óscar Ortuño (“A mil kilómetros de la navidad”), Lorena López (“Amor en polvo”) y Antonio Pagudo (“Villaviciosa de al lado”).

A finales de los años 90, Sagrario (Belén Rueda), Paz (Gracia Olayo), Gloria (Toni Acosta) y el padre Girón (Emilio Gutiérrez Cava), forman un equipo de investigación especializado en fenómenos paranormales: el grupo Hepta. Aunque el grupo no está pasando por su mejor momento, aceptan investigar un anticuario en el que suceden cosas extrañas. Pero lo que parecía un caso como otro cualquiera, se convertirá en el más difícil de sus vidas. Y solo juntos podrán resolverlo.

Carlos Therón (Salamanca, 1978), se ha curtido en series de televisión como “Los hombres de Paco”, “Reyes de la noche”, “Mira lo que has hecho” y “Olmos y Robles”. Y su carrera en salas se mide por triunfos, de “Fuga de cerebros 2” (2011) a “Es por tu bien” (2017) y “Lo dejo cuando quiera” (2019) y “Operación Camarón” (2021).

Al realizador salmantino le gusta el terreno en el que se ha movido con mis últimas comedias. “Películas comerciales, dirigidas a mucha gente, pero bien hechas. Me rebelo contra la creencia de que la comedia es un plano medio donde los actores hacen sus tonterías. Yo trabajo mucho la planificación, la fotografía, el montaje... Intento que tengan el mismo peso que un drama. Y si funcionan es muy gratificante: dar calidad a las comedias es darles la importancia que tienen”, comentó cuando estrenó “Operación Camarón”.

Therón ha querido ser director de cine desde niño. “Salí de ver “E.T.” con cuatro o cinco años y flipé. En un ratito me había reído, pasado miedo, había llorado, había sido feliz, volví a llorar... Me pasaron tantas cosas que me quedé fascinado. Empecé a interesarme por el cine. Primero pensé que quería ser guionista, pero luego entendí que lo que se me daba mejor era llevar la batuta en el rodaje y la narrativa visual”, comentó a este periódico.