Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manuel Prieto preside la Asociación de Empresarios de la Construcción.
CONTENIDO PATROCINADO

La falta de mano de obra, el gran desafío

Desde AESCON proponen como soluciones impulsar la Formación Profesional y la llegada de personal extranjero

EÑE

Salamanca

Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00

La construcción en Salamanca atraviesa un momento estable, con actividad en rehabilitación, obra pública y vivienda nueva. Aun así, el sector enfrenta un desafío que condiciona su crecimiento como la falta de mano de obra cualificada, un problema que preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Este problema limita la capacidad de los empresarios para acometer nuevas obras y pone a prueba la estabilidad de un ámbito que sigue siendo motor económico y de empleo en la provincia.

En este sentido, desde la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON), su presidente Manuel Prieto explica que la escasez de personal es un problema estructural que arrastra el sector desde hace cinco o seis años. «No se encuentra mano de obra, ni oficiales, ni peones, ni especialistas. Muchos empresarios tienen miedo de ofertar porque no saben si podrán ejecutar las obras», detalla.

Para ello, en AESCON impulsan programas de formación a través de la Formación Profesional y buscan soluciones complementarias. «Una de las posibles alternativas es contar con mano de obra extranjera de países como Perú o Chile, donde ya se forman trabajadores en origen», añade Prieto.

A pesar de este desafío, el panorama general es positivo. «Estamos en un momento bueno, no nos podemos quejar. La rehabilitación funciona, la obra pública también y la vivienda nueva empieza a tener cierto tirón en Salamanca», destaca el presidente, que lleva 12 años al frente de la asociación, comprometido en garantizar la sostenibilidad y crecimiento del sector.

AESCON

Plaza de San Román, 7, 37001, Salamanca.

923261626.

aesconsg@ceoecepymesalamanca.es.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hartazgo en las carnicerías por la subida de uno de sus productos: «Dan ganas de no cogerla»
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte de un segundo premio en Salamanca
  3. 3 «Igual ya estoy muerto»
  4. 4 Esta es la oferta de toros por televisión para este fin de semana
  5. 5 La Primitiva deja más de 600.000 euros en Alba de Tormes
  6. 6 Más de 820.000 euros para restaurar el paisaje de ribera entre los puentes Enrique Estevan y Sánchez Fabrés
  7. 7 Expulsado un aficionado de Unionistas del Reina Sofía tras escupir a la altura del banquillo del Celta
  8. 8 Ocho llamadas al 112 por un coche con una rueda trasera en llamas en la A-66, en Arapiles: el vehículo acabó siniestro total
  9. 9 Dos puntos de Salamanca, entre los lugares que han registrado las temperaturas más frías de España este sábado
  10. 10 El alcohol y las drogas, protagonistas de la madrugada de este sábado en la capital

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La falta de mano de obra, el gran desafío

La falta de mano de obra, el gran desafío