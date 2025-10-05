La falta de mano de obra, el gran desafío

EÑE Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

La construcción en Salamanca atraviesa un momento estable, con actividad en rehabilitación, obra pública y vivienda nueva. Aun así, el sector enfrenta un desafío que condiciona su crecimiento como la falta de mano de obra cualificada, un problema que preocupa especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Este problema limita la capacidad de los empresarios para acometer nuevas obras y pone a prueba la estabilidad de un ámbito que sigue siendo motor económico y de empleo en la provincia.

En este sentido, desde la Asociación de Empresarios Salmantinos de la Construcción, Obras Públicas y Auxiliares (AESCON), su presidente Manuel Prieto explica que la escasez de personal es un problema estructural que arrastra el sector desde hace cinco o seis años. «No se encuentra mano de obra, ni oficiales, ni peones, ni especialistas. Muchos empresarios tienen miedo de ofertar porque no saben si podrán ejecutar las obras», detalla.

Para ello, en AESCON impulsan programas de formación a través de la Formación Profesional y buscan soluciones complementarias. «Una de las posibles alternativas es contar con mano de obra extranjera de países como Perú o Chile, donde ya se forman trabajadores en origen», añade Prieto.

A pesar de este desafío, el panorama general es positivo. «Estamos en un momento bueno, no nos podemos quejar. La rehabilitación funciona, la obra pública también y la vivienda nueva empieza a tener cierto tirón en Salamanca», destaca el presidente, que lleva 12 años al frente de la asociación, comprometido en garantizar la sostenibilidad y crecimiento del sector.

