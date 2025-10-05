Excelencia y tecnología en la distribución eléctrica

EÑE Salamanca Domingo, 5 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Desde su fundación en 1963 por Rafael Olmedo, Transformadores Gedelsa se ha consolidado como un referente en la fabricación de transformadores de distribución y potencia, combinando tradición familiar e innovación tecnológica. Hoy, dirigida por la tercera generación de la familia, la compañía mantiene el compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que responden a las necesidades de las redes eléctricas modernas.

Con unas instalaciones modernas de más de 35.000 m² en el Polígono Industrial El Montalvo I de Salamanca, Gedelsa ha fabricado más de 70.000 transformadores, trabajando tanto para compañías eléctricas como para clientes privados. La empresa se distingue por emplear materias primas de origen europeo, lo que garantiza elevados estándares de calidad en todos los procesos y productos. Su alcance se extiende a Reino Unido, Portugal, Francia, Rumanía e Italia, con participación en proyectos internacionales en Marruecos, Chile, Angola y Nigeria.

Gedelsa integra un sistema de gestión de calidad y medio ambiente, junto con un plan estratégico de sostenibilidad, políticas de compliance y un plan de igualdad. Estas iniciativas permiten a la empresa optimizar el uso de recursos, reducir impactos ambientales y fomentar la equidad, reforzando su compromiso con un desarrollo sostenible en todas las áreas de su actividad.

El transformador es la pieza clave que permite el uso seguro de la electricidad, situado en puntos estratégicos de la red y sometido a una normativa estricta. Para suministrar a las compañías eléctricas, todos los productos de Gedelsa cumplen con las normativas nacionales e internacionales IEC, EN y UNE, asegurando fiabilidad, eficiencia y seguridad en cada unidad.

Actualmente, Gedelsa desarrolla nuevos productos orientados a la transición energética, destacando su transformador inteligente, diseñado para facilitar la integración de energías renovables y la carga de vehículos eléctricos. Este innovador equipo permite interactuar con la red, gestionar fluctuaciones de tensión y carga, y responder a sobrecargas puntuales, representando un salto tecnológico que contribuye a acelerar la descarbonización y a cumplir los objetivos de sostenibilidad marcados por la Unión Europea.

Desde el inicio, Gedelsa ha perseguido la excelencia en la distribución eléctrica y hoy se posiciona como un referente mundial, capaz de combinar la experiencia acumulada durante más de seis décadas con soluciones innovadoras que responden a los retos de la energía del futuro.

Transformadores Gedelsa

C/ Zepelin, nº 46, Pol. Ind. El Montalvo I, 37008, Salamanca.

92319002122.

www.gedelsa.com.