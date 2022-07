“Esto es una ruina”: la alarmante situación de los consumidores salmantinos por los altos precios

Aunque haya gente que mira mucho los precios, buscando las ofertas o bien privándose de algunas cosas, hay otros que a pesar de la subida todavía se lo pueden permitir, “ al igual que la luz o la gasolina , son compras necesarias y de momento no nos hemos privado de nada en casa, aunque cada semana que pasa tal vez nos dejemos 10 euros más en la compra, ya sea en Salamanca o en otro sitio”, asegura Daniel, que viene de visita junto a su mujer Ana unas semanas a la capital salmantina.

“A este paso nos vamos a poner a pedir en la calle porque no llegamos a fin de mes ” indican Andrés y Gloria, una pareja de cincuenta años, preocupados por la incertidumbre que les generan estas continuas subidas.

La noticia de la subida del IPC ha golpeado tanto a vendedores como a consumidores en Salamanca . A pie de calle la subida imparable de los precios es un hecho que la clientela lleva notando desde hace semanas. Por lo que este viernes, las reacciones al incremento del 10,2 por ciento del IPC, el mayor en 37 años no son de sorpresa, sin embargo, causan preocupación en el público .

“A nosotros nos suben los precios pero tratamos de mantenerlos todo lo posible o bien subirlos poco a poco de forma semanal” señalan desde una de las carnicerías del mercado, además “los precios del trigo para los animales han subido una barbaridad”.

La alimentación no es el único sector en el que los precios se han incrementado, otros como en el comercio, a pesar del inicio de las rebajas de verano notan que ya no hay tanto descuento como antes, “las tiendas no tienen muchas rebajas a pesar de promocionarlas con carteles muy grandes” cuenta Jimena, clienta en una tienda de ropa.