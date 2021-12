Este ha sido el coste de usar el Multiusos como ‘vacunódromo’ durante 187 días

Desde el 4 de diciembre el Multiusos vuelve a ser “vacunódromo”. Es posible gracias a la cesión gratuita de esta instalación municipal a la Junta, pero disponer de este gran espacio para agilizar la inmunización de la población sí tiene un coste para el Ayuntamiento, concretamente unos 555 euros por día. La Comisión de Contratación y Bienes que se celebrará este martes en el Consistorio dará el visto bueno a un expediente que reconoce compensaciones por valor de 103.859 euros a la empresa concesionaria del Sánchez Paraíso tanto por no haber podido disponer libremente de la infraestructura durante los 187 días que duró la anterior campaña de vacunación masiva como por los gastos generados en ese periodo.

Los gastos asumidos por la concesionaria desde el 5 de abril hasta el 1 de septiembre, mientras Sacyl utilizaba la infraestructura como punto de vacunación, ascienden a 64.377 euros. Se trata, según el informe del Área de Contratación, de los costes de una serie de suministros, servicios profesionales y consumos energéticos. Entre ellos, se incluiría 23.353 euros correspondientes a la factura de la luz. Este dinero será abonado directamente por la administración local a la empresa que se encarga de la gestión y explotación del complejo deportivo de la avenida de Los Cipreses.

Por otra parte, la empresa Enjoy Wellness Salamanca paga un canon anual de más de 76.000 euros como contrapartida a la concesión del recinto municipal. Una vez excluida la parte proporcional a las pistas de pádel que también gestiona y que sí pudo continuar utilizando, los servicios municipales han calculado que debe reducirse ese pago en 21.382 euros por las jornadas en las que no pudo organizar eventos u otro tipo de actividades en el Multiusos. En este caso, el Ayuntamiento de Salamanca no devolverá ese dinero a la concesionaria sino que le minorará esa cuantía del dinero que a la empresa aún le queda por pagar del canon correspondiente a este año. En este caso, se trata de la parte correspondiente a 168 días, ya que por contrato la administración local tiene derecho como titular del recinto a disponer de él de forma gratuita varios días al año.

Y en tercer lugar, la Oficialía Mayor del Consistorio también entiende que debe indemnizarse a la concesionaria en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), eximiéndole del pago de la parte proporcional correspondiente a los días en los que las instalaciones han estado a disposición de la Consejería de Sanidad. En este caso, las arcas municipales deberán reembolsar 20.338 euros del tributo ya cobrado.

La nueva campaña de vacunaciones masivas que empezó hace poco más de una semana no está incluida en estas compensaciones, y no podrá calcularse su coste hasta que concluya. Sí parece que el gasto será menor puesto que actualmente la inoculación de las dosis se está realizando en la zona superior del pabellón, lo que no impide la utilización del resto del Multiusos para otras actividades.