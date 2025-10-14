«Es un espectáculo, nada te prepara para su belleza, te pone la piel de gallina» Durante el Puente del Pilar la ciudad se ha llenado tanto de turistas nacionales como internacionales, pero todos destacan la belleza de su patrimonio y la gastronomía. Gracia y Juan Carlos llegaron desde Alicante y disfrutaron de la biblioteca de la Universidad

M. B. Martes, 14 de octubre 2025, 12:12 Comenta Compartir

Durante el puente del Pilar, Salamanca se ha llenado de visitantes, tanto nacionales como internacionales. Este año, además de turistas procedentes de Estados Unidos, Francia y otros países, numerosos españoles han aprovechado los días festivos para disfrutar de la ciudad, recorriendo sus calles, admirando su patrimonio histórico y degustando su reconocida gastronomía. Tanto familiascomo grupos de amigos coinciden en destacar la belleza de la ciudad, la hospitalidad de sus habitantes y la variedad culinaria.

David Calvo, de Valladolid, visitó Salamanca con su familia: «Lo conocemos bastante bien, está cerquita y nos gusta. Hemos venido para que los chicos lo vean, que no lo conocían, y también para recordar un poquito». «Nos encanta lo tradicional, pero tenemos que adaptarnos porque uno de los chicos es celíaco. Aun así, hay muchas opciones y la calidad de la comida es fantástica.»

Ampliar

David Olmo, también de Valladolid, llegó con su esposa, de origen chino: «Hace muchos años que no venía a Salamanca, por lo menos 20. Hoy he aprovechado la ocasión para traer a mi esposa, que nunca había estado.» Aseguraba que no tenían muy claro que iban a hacer: «Venimos a la aventura, con el plano y sin nada preparado. Queremos descubrir la Plaza Mayor, la Universidad y la catedral. La plaza es preciosa e impresionante, llena de vida y muy animada incluso en días festivos.» «No hemos preparado nada antes, venimos a probar lo que vaya surgiendo. Salamanca sorprende mucho en ese aspecto, tanto con los platos típicos como con la variedad que ofrecen bares y restaurantes», finalizaba.

Por otro lado, Juan Carlos Pedroche y Gracia González, desde Alicante, aprovecharon los días del puente para conocer a fondo la ciudad: «La biblioteca de la Universidad es un espectáculo, te pone la piel de gallina. La Plaza Mayor es preciosa y la gastronomía es fantástica: jamón, cordero, tapas y pinchos en distintos restaurantes». También destacaron la amabilidad de los salmantinos: «Nos han tratado estupendamente en hoteles, bares y restaurantes».

Miguel Ángel Parrena y María del Carmen García, procedentes de Mérida, combinaron el turismo con su afición al fútbol: «Es la primera vez que vengo a Salamanca y la ciudad es espectacular. Lo que más me ha gustado es la catedral, es increíblemente grande. Además, queríamos aprovechar para ver el partido del Mérida». Sobre la gastronomía, añadieron: «Queríamos probar lo típico de aquí, como el hornazo. No será la última vez que vengamos».

Ampliar

Además, durante este puente, Salamanca recibió a turistas internacionales como a un grupo que realiza una ruta de vinos en Portugal. Salamanca es la única escala que hacen en España, hecho que confirma que la ciudad es un lugar de referencia.