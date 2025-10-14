El turismo roza el lleno en los hoteles salmantinos durante el puente El sector hotelero asegura que de media la ocupación ha estado en torno al 80 % durante este fin de semana

El puente del Pilar llega a su fin y con él, cientos de turistas que han visitado y llenado la capital salmantina durante este largo fin de semana regresan a sus lugares de origen.

Salamanca se ha llenado durante estos días de visitantes que han decidido pasar unos días en la ciudad. Como reconoce Silverio Vicente, representante de los hoteleros en la Asociación de Hostelería de Salamanca, «ha sido un puente que ha estado bastante bien, teniendo en cuenta que el lunes no ha sido festivo en todas las comunidades». Vicente asegura que la ocupación en este fin de semana en los hoteles de Salamanca ha estado entorno al 80 % de media. «El viernes y el sábado han tenido bastante buena ocupación llegando al 90 %. La noche del domingo al lunes ha sido más floja y ha bajado en cuanto a ocupación, lógicamente, porque no es festivo ni en Madrid, ni en el País Vasco, comunidades que normalmente nos aportan bastantes clientes», reconoce.

Corroborando estos datos, desde varios hoteles de la capital afirman que «ha sido muy buen puente», explicando que han llegado a más del 90 % de la ocupación de sus habitaciones el viernes y el sábado.

En cuanto a la procedencia, lo que más se ha dejado ver estos días por las calles salmantinas han sido andaluces, ya que Andalucía ha sido una de las comunidades que contaban con el lunes como festivo en sus calendarios. «El turismo nacional ha sido el que más se ha visto durante estos días. Concretamente, puede destacar el turista andaluz o el extremeño como uno de los que más ha venido», reconocen varios hoteleros de Salamanca, asegurando que también se han podido ver turistas internacionales.

En lo que se refiere a la estancia media del turista en Salamanca durante este puente, el representante de los hoteleros asegura que la estancia media no llega a los dos días. «Generalmente estará cerca de las dos noches de media de estancia, pero seguimos con una media por debajo de las dos noches», dice.

Según Vicente, para este puente ha habido tanto reservas tardías como las que se han realizado con más antelación. «La gente que reserva con tiempo, se beneficia de precios mejores y el que reserva a última hora paga una tarifa más alta ya que no se puede beneficiar de las ofertas iniciales», reconoce, asegurando que desde la pandemia «erróneamente», se retrasan las reservas y los turistas se llevan menos beneficios.

El buen tiempo, un factor positivo que atrae turistas

Como reconoce Silverio Vicente, el turismo depende en muchas ocasiones de la climatología. «En estos días hemos contado con un tiempo magnífico para pasear y para disfrutar», explicó, reconociendo que además, «por desgracia, las lluvias y alertas que hay en la zona de Levante, son también un factor más para que la gente se decante por venir a Salamanca».

El presidente de la Asociación de Hostelería de Salamanca, Jorge Moro, reconoce que «estamos muy contentos por los resultados tan positivos de este puente» ya que las buenas temperaturas han acompañado. «Durante este puente del Pilar y ya en octubre, no siempre estamos acostumbrados a tener tan buenas temperaturas y eso anima a la gente a salir y a los turistas a venir», asegura, añadiendo que no solo se ha podido ver turismo nacional estos días, sino que también los extranjeros han aprovechado las buenas temperaturas del fin de semana.

Este tiempo tan agradable se ha traducido en unas temperaturas máximas durante el sábado y el domingo en la capital que alcanzaron los 23 grados, mientras que las mínimas no bajaron de los 10 grados ambos días.