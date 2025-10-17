Espacios verdes como reclamo turístico para la ciudad

Espectaculares vistas desde la margen izquierda del río Tormes sobre la zona de las catedrales.

El Ayuntamiento de Salamanca está realizando una clara apuesta por recuperar el protagonismo que los espacios verdes deben tener en la ciudad.

El río Tormes y su entorno, son un claro ejemplo de esta apuesta. Transformar el río en recurso urbano y turístico es una de las prioridades del Plan de Sostenibilidad Turística.

En este sentido, convertir el Tormes en un espacio de experiencias culturales y un lugar para el disfrute es una de las prioridades, que se harán realidad gracias a dos proyectos para la ciudad: la 'Banda sonora del Tormes' y la construcción de un pantalán y un graderío.

Así, en la 'Banda sonora del Tormes' los artistas y naturalistas Carlos de Hita, Raúl de Tapia y Raúl Márquez, entre otros, han creado sonidos, melodías y narraciones que permiten entender mejor el idilio entre el río y su Salamanca, además de conocer la fauna y flora que lo habita.

Durante el paseo, los visitantes podrán ir descargando los clips en los que escuchar el sonido de sus aves, la historia de sus puentes, oficios, molinos… y también la música ligada al río, creando una experiencia única y enriquecedora.

La instalación del pantalán, una estructura flotante que se adentra en el agua constituirá un escenario más para la amplia y atractiva programación cultural de la ciudad.

El proyecto se completa con un auditorio con capacidad para un centenar de personas junto al actual embarcadero. Un espacio singular para la época estival con una de las vistas más bellas y reconocibles de la ciudad: la silueta de las catedrales reflejada en las aguas del Tormes junto a los puentes Romano y Enrique Estevan.

La constelación de huertos y jardines es otra de las inminentes actuaciones enmarcadas en el Plan, que responde a esta apuesta municipal por el turismo de naturaleza y mejorar el descubrimiento del entorno natural en la ciudad.

