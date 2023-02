Escritoras salmantinas reclaman mayor presencia femenina en los libros de texto

—Es muy insuficiente, pero no solamente en la asignatura de lengua y literatura, sino en todas. Yo, por ejemplo, soy profesora de Filosofía y hasta hace nada, no existía ningún tema sobre ninguna filósofa en el libro de 2º de bachillerato, en el que se estudia a autores principalmente. Ni siquiera se hacía referencia a María Zambrano, que es una autora referente en la historia de la filosofía. Y todavía, en este campo se puede justificar con que el número de mujeres era mucho más bajo que el de hombres, pero en el caso de la literatura no es así. Tiene que haber un cambio de la situación.

¿Qué opina de la presencia femenina en los textos de los colegios?

—Es muy importante que se rescaten las voces femeninas que no se tuvieron en cuenta en su momento. La historia de la literatura alberga a muchísimas mujeres que eran brillantes y a las que nunca se les dio la oportunidad de visibilizar.

Usted como escritora, ¿ha sentido alguna vez que su labor suponía más dificultades que para un hombre?

—Yo en mi caso, tanto como profesora como escritora, nunca he sentido esa desigualdad. Creo que los tiempos han cambiado y que ahora vivimos en un momento privilegiado. El problema es que hay muchas escritoras del pasado que en su momento, vieron sus obras doblegadas a la mirada y al criterio masculino, y aunque ellas ya no estén, merecen que se les de la voz que antes no habían tenido. Yo no hablo de establecer ningún tipo de guerra de géneros. No quiero anular ni eliminar a ningún autor, se trata de añadir, se trata de que en el campo de la literatura, todas esas personas brillantes que merecen reconocimiento, sean hombres o mujeres, puedan obtenerlo.